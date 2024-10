Unai Simón, Nico Williams, Ferran Torres, Fermín López, Rodrigo Hernández, Dani Olmo, Dani Carvajal, Ayoze Pérez y Robin Le Normand. Todos ellos tienen algo en común. El pasado 14 de julio se proclamaron campeones de Europa defendiendo la camiseta de la selección española en Berlín tras ganar 2-1 a Inglaterra. Y ahora, menos de tres meses después, están lesionados y no han podido acudir o lo han hecho y se han tenido que volver a casa por lesión.

El último en regresar ha sido Nico Williams. El jugador del Athletic no pudo jugar con su club el pasado fin de semana ante el Girona por lesión. A pesar de esto, viajó a Las Rozas, donde no pudo entrenar en la mañana del martes y por la tarde se confirmó que abandonaba la concentración por una contusión en la zona sacroilíaca izquierda.

Ferran Torres fue citado, pero sólo pudo jugar tres minutos con el Barcelona frente al Alavés. Una lesión en el bíceps femoral le tendrá nada más y nada menos que dos meses fuera de los terrenos de juego, por lo que tampoco estará disponible para el parón de noviembre. Fermín López, Ayoze Pérez y Dani Olmo se recuperan de diferentes lesiones musculares, mientras que Robin Le Normand sufrió en el derbi traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural.

Los casos más graves, obviamente, son los de Unai Simón, Rodrigo Hernández y Dani Carvajal. Los dos primeros ya han pasado por el quirófano para operarse de la inestabilidad escafoide-semilunar en su muñeca derecha, como fue el caso del portero, mientras que el centrocampista se rompió con el Manchester City los ligamentos cruzados de la pierna derecha.

Dani Carvajal, mientras, espera a final de semana para ser intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha. El lateral derecho estará unos nueve meses apartado de los terrenos de juego, por lo que su regreso con España es una incógnita en estos momentos.

Nacho y Navas, ausencias sanas

Los otros dos campeones de Europa que no están en esta concentración de la selección española son Jesús Navas y Nacho Fernández. El andaluz se retiró a la selección española tras la Eurocopa de Alemania, mientras que el caso del central es llamativo.

Nacho es el único campeón de Europa que no ha regresado tras el torneo por decisión técnica. No estuvo en septiembre y no ha estado ahora. Por lo tanto, parece complicado que vuelva en algún momento. «Al final son cuestiones deportivas. Queremos ver otros futbolistas y queremos ver a otros con mucha proyección. A él lo conocemos y sabemos que si viniera competiría a gran nivel, pero con él solo hay agradecimiento. En las conversaciones que mantenemos siempre está dispuesto a ayudar al equipo si viene», aseguró el seleccionador tras anunciar la lista de convocados el pasado viernes.