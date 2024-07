Los secretos del dominio histórico de Alcaraz en los quintos sets: «Tienen que hacer de todo…»

Carlos Alcaraz sumó el pasado viernes un nuevo capítulo a la lista de victorias épicas logradas en su corta pero prolífica carrera profesional. El jugador murciano se vio sorprendido por momentos por el tenis de quilates de Frances Tiafoe, superdotado físico pero también fino estilista, y tuvo que apurar al quinto set para llevarse la victoria y el consiguiente pase a octavos de final de Wimbledon. De nuevo en el alambre, Alcaraz volvió a demostrar una capacidad de resistencia sublime, que unida a la determinación que le caracteriza, le convierte en alguien temible y con datos históricos en los partidos más largos e importantes.

Tiafoe completó uno de los mejores partidos que se le recuerdan, pero la realidad es que, como ya le sucediera en semifinales del US Open 2022, enfrente tenía a un jugador superior que despertó a tiempo. Con dos sets a uno en contra, Carlos Alcaraz sacó su mejor versión, primero para imponerse en un contexto de máxima igualdad como el tie break del cuarto y, finalmente, para repetir la fórmula que patentó ante Sinner y Zverev en Roland Garros y vencer con una exhibición de fortaleza y talento en el quinto.

Precisamente, el quinto set se ha convertido en el gran aliado de Carlos Alcaraz en los Grand Slam, los cuatro únicos torneos en los que hay que ganar tres parciales para acceder a la siguiente ronda. Si la igualdad es máxima y hay quinto set, los datos están junto a Alcaraz, que ha ganado en 12 de las 13 ocasiones en las que esto le ha ocurrido en su carrera, un porcentaje que nadie más tiene en la historia del tenis.

Solamente Matteo Berrettini, en tercera ronda del Open de Australia 2022, pudo vencer a Alcaraz, entonces con 18 años, en un partido que llega a cinco sets. Por el camino, tenistas como Tsitsipas, Zverev, Sinner y Tiafoe –ambos en dos ocasiones– o incluso Novak Djokovic, en la final de Wimbledon 2023, han sufrido en sus carnes el poderío de Alcaraz en un quinto set, donde es más fuerte, más resistente y también capaz de estar más acertado que su rival.

📊 Tenistas con más efectividad en Grand Slam tras alcanzar el set decisivo (Open Era/Men’s Singles): 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 92’3% (12-1)

🇺🇸🇿🇦 Johan Kriek | 87’5% (14-2)

🇸🇪 Bjorn Borg | 87% (20-3)

🇺🇸 Harold Solomon | 84'6% (11-2) 📝 Mínimo: 10 partidos

El récord histórico en quintos sets

Alcaraz es prácticamente infalible en los quintos sets, él mismo lo sabe y aunque se autocritica por apurar demasiado, sus palabras también ejercen de argumento para confirmar que el idilio entre Carlitos y los quintos sets no es ni mucho menos casual. «Para mí es muy bueno sacar ese tipo de partidos, de situaciones difíciles, solventarlas y crecer. Yo me considero también un jugador que ronda tras ronda, partido tras partido, va mejorando, cogiendo las cosas que he hecho mal e intentar mejorarlas de cara al siguiente partido», comentaba Alcaraz en una rueda de prensa que se pospuso hasta el final del España-Alemania de la Eurocopa de fútbol.

El contraste de Alcaraz, siempre sonriente y amable en pista, con su versión competitiva, se refleja en su objetivo en los Grand Slam, que no es otro que meter miedo a los rivales, que sientan que cada vez es más poderoso. «Es lo que intentamos también, que la gente piense en mí, meterles ese miedo de cara las siguientes rondas. Vamos a intentar seguir creciendo y que la gente no quiera jugar contra mí», añadió el vigente campeón de Wimbledon.

Alcaraz tiene la crítica y la solución

A pesar de que la inmensa mayoría de comentarios fueron elogios para Carlos Alcaraz después de remontar su partido de tercera ronda con una exhibición de tenis, la realidad es que también debe haber crítica, pues Frances Tiafoe, aunque realizó un partidazo, pudo desactivar en ocasiones demasiado fácil al jugador español, que fue el primero en hacer hincapié en ello.

«Obviamente, me di cuenta de lo que tengo que seguir mejorando, de lo que he hecho mal e intentar mejorar de cara a los siguientes partidos», analizó Alcaraz, que de paso dejó la que posiblemente es la clave de su dominio en los Grand Slam, cuando los partidos se van largos. «Los rivales tienen que hacer de todo para ganarme», confirmó.