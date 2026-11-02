El secreto de Ronaldo Nazario (50 años) para gestionar su fortuna: «Soy muy conservador, tengo un equipo de economistas y nos reunimos algunas para planificar las estrategias»

Ronaldo Nazario (Río de Janeiro, 18 de septiembre de 1976) está considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Campeón mundial con Brasil en 1994 (no jugó ningún minuto) y 2002, el ‘Fenómeno’ fue uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol tras sus buenas actuaciones en la selección brasileña, Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, Milan y Corinthians. También ganó dos Balones de Oro en una carrera truncada por las lesiones en la que también amasó una gran fortuna.

Ronaldo Nazario entregó hace unos días en Londres el Balón de Oro 2026 a Harry Kane y eso es buena prueba de lo que sigue significando el brasileño hoy en día en el mundo del fútbol. El ‘Fenómeno’ está considerado como uno de los mejores delanteros de la historia y de los futbolistas más carismáticos que han pisado un campo de fútbol. El brasileño ganó el Balón de Oro en 1997 y 2002 por sus méritos en el Mundial de Corea y Japón, donde Brasil se convirtió en pentacampeona gracias a un doblete de Ronaldo en la final contra Alemania.

Ronaldo comenzó a despuntar en el Cruzeiro y se marchó al PSV Eindhoven, donde a base de goles despertó el interés del Barcelona. En la temporada 1996-1997 mostró una de sus mejores versiones y por ello fue premiado con el galardón al mejor futbolista del año. Después fichó por el Inter de Milán, se rompió la rodilla dos veces y se recuperó para volver a ser campeón mundial. Tras el título, fichó por el Real Madrid, donde también triunfó antes de toparse con Capello y acabar en el Milan. Después acabó su carrera en Corinthians.

Ronaldo y cómo gestiona su fortuna

Lógicamente, Ronaldo Nazario fue uno de los mejores futbolistas de su época y eso le hizo amasar una gran fortuna que ahora tiene dividida en varios negocios e inversiones. Olé informó en su día que su patrimonio puede rondar los 150 millones de euros, en buena parte gracias al contrato con Nike que mantiene de por vida.

A esto hay que sumar sus inversiones inmobiliarias, siendo la última la compra de un ático en Miami valorado en 7,8 millones. Otra de sus grandes propiedades es una residencia en São Paulo. Además del ladrillo, Ronaldo en su día fundó compañías más orgánicas como Marketing 9ine, vinculada a la gestión de la carrera de deportistas y artistas, R9 Gestión Patrimonial y Financiera y la consultora Tara Sports. Además, también fundó en su día la Fundación Fenómenos, una ONG que ayuda a las comunidades más necesitadas de Brasil.

«Soy muy conservador, hice pocas inversiones en mi vida. Tengo un equipo de economistas y nos reunimos algunas para planificar las estrategias», confesó hace unos meses Ronaldo Nazario en una entrevista concedida en el medio Valor Económico.

«No tengo tiempo para estar todo el día pendiente de la bolsa. Tengo una pequeña parte de mi dinero, muy pequeña, que le dejo a la mano de mi equipo con cierta libertad para hacer alguna que otra inversión agresiva. Pero es muy poco», contó en la misma conversación Ronaldo sobre su perfil de inversor.

Ronaldo también ha copado portadas en España en los últimos años después de comprar el Valladolid por 30 millones de euros en 2018. Después de varios años de ascensos, descensos y críticas de la afición local, finalmente el delantero vendió sus participaciones en 2025. También hizo lo propio en 2024 en el Cruzeiro, club que adquirió en su día al 91% y en el que ya no está al mando.