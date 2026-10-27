La gala del Balón de Oro de 2026 ha sido una de las más reñidas de los últimos años. Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane se postulaban como los principales favoritos. Finalmente, el atacante del Bayer se llevó el galardón, el jugador del Real Madrid fue segundo y el extremo del Barcelona tercero. Marcos López analiza, en su sección OKSCOUTING, todas las claves de la decisión.