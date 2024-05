Sale a la luz la verdadera causa de la muerte del golfista Grayson Murray

El golfista Grayson Murray murió este sábado después de retirarse el viernes por «enfermedad» del torneo Charles Schwab Challenge. El estadounidense, de tan sólo 30 años, fue dos veces ganador del circuito norteamericano y su fallecimiento ha conmocionado al mundo del golf, que sigue de luto tras su repentina pérdida. Días después ha podido conocerse la causa de la muerte del joven deportista, pues ha sido su familia directamente la que ha decidido publicar un comunicado con los detalles de lo ocurrido.

Eric y Terry Murray, los padres de Grayson, han explicado la causa de la muerte de su hijo, reconociendo que el jugador de golf se quitó la vida. En un comunicado, han indicado que están «tratando de aceptar el hecho de que nuestro hijo se ha ido», y que consideran «surrealista tener que reconocerlo ante el mundo» porque todavía no se pueden creer que su hijo ya no esté vivo.

Sus padres están orgullosos de lo querido que era su hijo: «Por nosotros, su hermano Cameron, su hermana Erica, toda su familia, sus amigos, sus compañeros jugadores y, al parecer, muchos de los que ahora están leyendo esto. Fue amado y lo echaremos de menos». Por otro lado, reconocen que «la vida no siempre fue fácil para Grayson», asumiendo públicamente que «aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz».

La familia no ha querido dar más información sobre las razones que habrían llevado a su hijo a suicidarse, aunque eran conocidos sus problemas con el alcohol desde 2021. El propio Murray reconoció su adicción al alcohol tras ganar el Sony Open y habló de un incidente ocurrido en el Open de México 2023. «Hice 79 golpes. Llegué a casa y tuve un ataque de ansiedad que duró cuatro días. Fue el peor sentimiento que jamás he tenido. No quería volver a pasar por eso nunca y fue la última vez que tomé una copa», contó abiertamente. Este año se vio involucrado en un altercado en el bar del Hotel Waialae de Honoluli (Hawai) que le llevó a declarar en audiencia ante el juez y asumir que era un «alcohólico que odia todo lo que tiene que ver con la vida en el PGA Tour» y que la bebida era su única salida.

Devastados en el mundo del golf

«Quedamos devastados al enterarnos, y con el corazón roto, de compartirlo, que Grayson Murray falleció», dijo Jay Monahan, el comisionado del PGA Tour, que no desveló la causa de la muerte, motivo que no ha trascendido. «Me quedo sin palabras. El PGA Tour es una familia y cuando pierdes a un miembro de tu familia, nunca vuelves a ser el mismo. Lloramos a Grayson y oramos por consuelo para sus seres queridos», añadió sobre Murray, que era el número 46 del mundo.

El estadounidense ganó el pasado mes de enero el torneo Sony Open en Hawaii y se retiró del Colonial Country Club de Fort Worth durante la segunda jornada, tras 16 de los 18 hoyos del viernes, horas antes de suicidarse. Murray, nacido en Carolina del Norte y miembro de la PGA desde 2016, comenzó a destacar en el mundo del golf a los 16 años, y ya a los 24 años ganó el primer torneo del PGA Tour, el Barbasol Championship en 2017.