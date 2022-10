Sandro Rosell compareció en la Audiencia de Barcelona por el caso Neymar. El que fuese presidente del conjunto azulgrana durante el fichaje del jugador brasileño se sentó en el banquillo de estafa y corrupción. El mandatario defendió que no participó en la negociación del precio y que él se limitaba a fijar los límites económicos.

Este viernes prosiguieron los interrogatorios a los ex presidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que en ese momento era el vicepresidente primero del club. La Fiscalía reclama para el primero una condena de cinco años de cárcel, pero no acusa a Bartomeu, mientras que la acusación particular del grupo DIS, propietario del 40% de los derechos federativos del jugador, pide cinco años de cárcel para los dos expresidentes.

Sandro Rosell comenzó asegurando que su función y era la de «fijar los límites económicos» y que el líder de la negociación siempre fue Raúl Sanllehí. «A mí se me informaba y yo ponía el límite de las transacciones. El departamento jurídico, como dijo el presidente del Real Madrid sobre los clubes grandes, tienen mucha gente trabajando. Me parece bestial pensar que los presidentes nos dedicamos a hacer contratos», añadió.

«Me reuní con el padre de Neymar en Miami, yo estaba de vacaciones y Sanllehí me dijo que el padre estaba ahí. La gente tiene que entender que en el mundo del fútbol al final el presidente tiene que decir que si es verdad o no porque hay mucha gente que va a apareciendo como setas. Fue una reunión de cortesía para decirle que lo que le estaba diciendo Raúl era verdad. Hablamos de futbol y le dije que el Barça era el club ideal para su hijo para dar el salto a Europa», declaró Rosell respecto a su relación con el padre del futbolista ahora del PSG.

A Rosell quiso explicar que lo que el Barcelona compró en el año 2011 fue «tener n derecho prioritario y futuro» y que se hizo un préstamo de 10 millones porque los abogados del club dijeron que era «la mejor manera de hacerlo».

«Yo no participé en la negociación del precio, pero estoy convencido de que alguien me llamó y seguro que les dije algo como ‘que no pase de 18, o algo así’. A tus ejecutivos tienes que darle la capacidad de negociar sin estar llamando siempre a tu superior. Seguro que les marqué el límite máximo», expuso ante las preguntas de la Fiscalía.

Rosell también se refirió al motivo por el que se apostó por adelantar la llegada de Neymar una temporada. En dicha exposición aprovechó para «hacer un propaganda» respecto a los éxitos en su mandato. «Nos fuimos a ver a Tito Vilanova a Nueva York con Bartomeu y Zubizarreta. Cuando estábamos allí nos dijo que veía que teníamos que empezar a poner algo para que no cambiase la dinámica ganadora que teníamos. Nos dijo que iría muy bien adelantar un año el fichaje de Neymar y además tuvimos la mala suerte de la lesión de Villa. Si ves que el entrenador te pide que se adelante, pues pusimos a los ejecutivos a trabajar sin volverse locos. Se hizo una buena negociación y cumplimos con la voluntad de nuestro entrenador que lamentablemente nunca le pudo entrenar·, dijo.

Bartomeu: «Acertamos con el fichaje»

Tras la intervención de Rosell llegó el turno de Bartomeu, vicepresidente deportivo entre 2011 – 2014. En su defensa aseguró que no participó en las negociaciones y aunque sí que firmó los contratos correspondientes cuando acabaron las negociaciones.

Bartomeu, en una breve comparecencia, no dudó en asegurar que acertaron con el fichaje de Neymar. También defendió que si no se jugó el amistoso pactado con el Santos fue «porque no se encontró una fecha».