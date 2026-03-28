Reyes Pla retrata a Pablo Iglesias: «El comunismo que defiende vive de la pobreza del pueblo»

Emmanuel Reyes Pla es una voz más que autorizada para hablar de Cuba y el comunismo. Lo ha vivido en primera persona. Durante su entrevista con OKDIARIO, en la que repasó su trayectoria deportiva y la odisea que vivió tras escapar de Cuba y llegar a España, también reflexionó abiertamente sobre el comunismo y Pablo Iglesias. Ideología y ex político ligados. El que fuera líder de Podemos estuvo entre los líderes internacionales de izquierda y extrema izquierda que anunciaron su apoyo a una nueva flotilla, en este caso a La Habana, para llevar ayuda al régimen comunista.

Se trata de la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, una expedición que partía este sábado 21 de marzo, y que, además de la participación del ex líder de Podemos, también ha suscrito Jeremy Corbyn, ex líder laborista de Reino Unido; Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y candidato de los Comunes a la alcaldía de Barcelona, y políticos de Bildu. Iglesias defendió el comunismo en Cuba y Reyes Pla, conocedor en primera persona, ha salido al paso.

«La política me da igual. Paso de política, pero ver a una persona que sabe que Cuba está mal llegue y haga como que no pasa nada… claro, en un hotel de cinco estrellas donde tiene luz… si hubiera sacado el teléfono por la ventana que tenía detrás, nada más sacar el teléfono, se hubiese visto que no hay luz ni gente. Todo está apagado. Y eso es La Habana, la capital, que es la que más o menos está poquito mejor. Aunque ya están cortando la luz por muchas horas», asegura.

Reyes Pla tiene claro lo que le diría a Pablo Iglesias si tuviera oportunidad de conversar con él. «Le diría que fuera sincero, que deje de lado lo político y hable desde la parte humana. Le preguntaría si cree que lo que se está haciendo en Cuba está bien. Simplemente eso, a ver lo que responde porque no va a poder responderme. Todo está jodido en Cuba y él mismo lo sabe. El comunismo que defiende vive de eso, de la pobreza del pueblo», asegura Reyes Pla.