El boxeador Reyes Pla explota contra Pablo Iglesias: «Lo que dice es mentira, no tiene ni idea de lo que pasa en Cuba»

Emmanuel Reyes Pla, medalla de bronce en Boxeo en los últimos Juegos Olímpicos de París con España, nació y vivió en Cuba muchos años antes de huir para poder sobrevivir y dedicarse al boxeo profesional. Conoce a la perfección la isla y lo que lleva pasando allí durante décadas, por eso ha explotado contra Pablo Iglesias por ese viaje junto a La Flotilla con el objetivo de blanquear el régimen comunista cubano.

«Gente de mi alrededor ha fallecido sin tener nada, sin tener algo en la nevera para comer y seguir sobreviviendo, eso es lo que pasa a diario en Cuba. El comunismo mata a todo el mundo, el que no se salve termina muerto o pasando penuria. La visita de Pablo Iglesias es el mayor teatro que puede haber, ha hecho un vídeo desde un hotel de 5 estrellas, si saca la cámara por la ventana que tiene detrás vería la oscuridad que hay en toda la La Habana, sin comida, sin agua, sin luz, sin las primeras necesidades de un ser humano. Eso que dice es mentira», cuenta.

Reyes Pla insiste en su idea en su intervención en el programa de Cuatro Código 10: «Pablo Iglesias lo hace por quedar bien, le gusta ese bando revolucionario. Es muy fácil hacerlo desde aquí desde España, un país capitalista. En Cuba, ninguna persona cubana puede hacer lo que él hace, hablar de lo que quiera, porque te pueden caer 20 años de cárcel. ¿Trump? No estoy a favor de que entre en la isla a masacrar gente, pero sí estoy a favor de que entre y acabe con los Castro, son el cáncer de Cuba. De alguna forma u otra yo creo que lo va a hacer, hay cubanos que si no tienen familia fuera, no pueden comer».

Reyes Pla carga contra Pablo Iglesias y La Flotilla

Y va más allá, desvelando cosas tan graves como esta: «Todas las donaciones que entran a Cuba van a una empresa de los Castro, y el cubano que no tenga dinero de fuera no puede comprar ahí y pasa hambre. Ellos hacen eso para coger euros y dólares, pero tu familia en Cuba no ve ese dinero, no pueden ni sacarlo. Se lucran hasta de las ayudas que entran a Cuba. La Flotilla ha ido de fiesta (risas)».

«Ahora veo a este señor Pablo Iglesias Turrión en la TV española hablando supuestamente desde Cuba, que allí todo está bien y no hay problemas. Personas como esta promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales, y en la vida real eso no se implementa, porque ni él lo aplica para sí mismo. Yo vengo de ahí; sé lo que es vivir en comunismo y tú no tienes ni idea de qué es ver morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada, pasando trabajo y precariedad por gente como este señor. Pablo Iglesias está en Cuba ahora y lo ponen en la TV española hablando mentiras desde un país que está sin luz, sin comida, sin agua y sin otras necesidades básicas», añadía en sus redes.