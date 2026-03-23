Reyes Pla, medallista olímpico hispano-cubano, noquea a Iglesias: «Si tanto te gusta, quédate en Cuba»

Emmanuel Reyes Pla es una voz más que autorizada para hablar de Cuba y el comunismo. Ha vivido muchas vidas en una. Nació en Cuba, viajó hasta Rusia, país que no puso trabas a su pasaporte gracias a las raíces ideológicas que comparten, y cruzó toda Europa hasta arribar en España. Fue un nómada del Viejo Continente. Bielorrusia, Austria, Alemania y un encarcelamiento de por medio fueron el peaje hasta cruzar la frontera española y reunirse con parte de su familia, que residía en La Coruña. Entrenó en suelo nacional y se colgó el bronce en Boxeo los últimos Juegos Olímpicos, en París. Este lunes, Reyes Pla ha cargado contra Pablo Iglesias, quien viajó la semana pasada a Cuba.

Iglesias estuvo entre los líderes internacionales de izquierda y extrema izquierda que anunciaron su apoyo a una nueva flotilla, en este caso a La Habana, para llevar ayuda al régimen comunista. Se trata de la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, una expedición que partía este sábado 21 de marzo, y que, además de la participación del ex líder de Podemos, también ha sucrito Jeremy Corbyn, ex líder laborista de Reino Unido; Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y candidato de los Comunes a la alcaldía de Barcelona, y políticos de Bildu.

Iglesias defendió el comunismo en Cuba y Reyes Pla, conocedor en primera persona, le noqueó. «Soy un emigrante de Cuba que ha llegado a este gran país con metas y sueños, y le doy gracias a Dios porque este país, mi país España, me abrió sus puertas, me hizo uno más de ellos y me ha dejado defender la bandera española como otro español más. Estoy muy agradecido con mi país España por esta gran oportunidad, pero no me olvido de dónde vengo: por mis venas corre sangre cubana y me da pena ver cómo se sigue destruyendo un país tan hermoso, de cultura y de gente, por un comunismo que, después de 67 años, su único logro es destruir un país entero e hundirlo en la miseria», inició.

Reyes Pla noquea a Iglesias

«Y ahora veo a este señor Pablo Iglesias Turrión en la TV española hablando supuestamente desde Cuba, que allí todo está bien y no hay problemas. Personas como esta promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales, y en la vida real eso no se implementa, porque ni él lo aplica para sí mismo. Yo vengo de ahí; sé lo que es vivir en comunismo y tú no tienes ni idea de qué es ver morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada, pasando trabajo y precariedad por gente como este señor. Pablo Iglesias está en Cuba ahora y lo ponen en la TV española hablando mentiras desde un país que está sin luz, sin comida, sin agua y sin otras necesidades básicas», añadió.

«Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí, como está el pueblo cubano en las mismas condiciones, a ver si tu discurso será el mismo. Da pena cómo España y algunos individuos de esta sociedad se dejan engañar por personas con la mente retorcida como esta. España: no dejemos que este hermoso país, de cultura admirable y gente maravillosa, se contamine de este tipo de pensamientos comunistas. No lo permitamos», finalizó Reyes Pla sobre Pablo Iglesias. Cabe recordar que el ex líder de Podemos viajó a Cuba en avión, en lugar de subir a los barcos de la flotilla y se alojó en el lujoso Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection.