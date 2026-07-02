Revolución arbitral en España: Tebas pagará a los colegiados por hablar en los partidos y enseñar su vestuario

Revolución arbitral en España. Los colegiados hablarán en cada partido de la Liga, como si fueran jugadores, entrenadores o directivos. A partir de la próxima temporada, los árbitros tendrán más protagonismo y además pasarán por caja por hacerlo: Tebas les pagará por hablar y aparecer en las retransmisiones televisivas.

Así, y tras el acuerdo al que han llegado la Federación, la Liga y el Comité de Árbitros (que se hará oficial próximamente), los colegiados serán un elemento más de las retransmisiones televisivas de los partidos de Liga. Al igual que hay jugadores, entrenadores o directivos que hablan antes o después de los partidos (e incluso en el descanso), los árbitros también harán eso.

Tebas quiere que el colegiado dé sus impresiones del partido, ya sea un análisis de lo que ha ocurrido en el encuentro o unas breves consideraciones del duelo que va a arbitrar. Además, también se pretende que haya imágenes de los árbitros en el vestuario, unas instantáneas que hasta ahora no se han visto y que permanecían sagradas para los jueces de los partidos.

Con todo ello, habrá una revolución arbitral, porque un organismo como el suyo se abre más y tendrá más transparencia, al menos a nivel de imagen. Aparecerán en la retransmisión hablando, se les verá charlar en el vestuario… Todo ello con beneficios económicos que pondrá la Liga en su afán por querer inventarse cosas.

Nada es por casualidad ni nada es gratis. La Liga de Tebas bonificará a los árbitros que participen en la retransmisión de televisión. Es decir, aquellos que más estén dispuestos a aparecer en estas nuevas opciones, que dejen abrir su vestuario y que hablen, más cobrarán. Tebas iguala así a árbitros con jugadores y equipos, ya que la Liga también tiene en su reparto televisivo un plus para aquellos que colaboran con esa retransmisión televisiva.