La reflexión de Nadal sobre la salud mental el día que anunció su retirada

Rafa Nadal anunció que no jugará en Roland Garros y 2024 será su último año. Durante la rueda de prensa le preguntaron sobre el hecho de ser un ejemplo en las decisiones que toma, y el tenista balear dejó una reflexión sobre la importancia de la salud mental que deberían poner en todas las escuelas. Si por algo ha destacado el español durante su carrera, además de por su enorme talento y su competitividad, es por su humildad y esta reflexión es un reflejo de cómo es Nadal.

«Uno tiene que hacer las cosas como las siente. Si soy ejemplo, lo soy, y sino, no lo soy. No pretendo ser ejemplar, hago las cosas que creo que están bien hechas y que son correctas desde mi punto de vista y desde mi ética. La ética no es igual para todos. No quiero ser ejemplo de parar demasiado pronto. Si tengo que ser ejemplo prefiero serlo de parar más tarde que más pronto. Creo que nos hacemos débiles mentalmente. Uno debe poner remedio cuando tiene problemas mentales, depresiones, enfermedades… Son cosas muy serias y uno debe trabajar para solventarlas con profesionales.», comenzó diciendo el ganador de 22 Grand Slams.

«La salud mental hay que entrenarla. Si a la mínima que no nos salen las cosas paramos porque no nos podemos quemar estamos entrando en la frustración. Si nos frustramos a las primeras de cambio lo que hacemos es ser más infelices. Este es mi punto de vista. A nivel de parar, hay un momento dado que cuando uno no da para más es justo parar. Antes de tomar esta decisión uno debe haberse dado muchas oportunidades», añadió Rafa Nadal en última instancia.

El ex número uno del mundo siempre ha destacado también por su fortaleza mental, sobreponiéndose a situaciones difíciles como las lesiones o en los propios partidos como demostró en Australia 2022 remontando dos sets y un break en contra contra Medvedev en la final. Nadal es un ejemplo para muchos niños y lo ha vuelto a demostrar con estas declaraciones. El balear ha tomado una decisión difícil como es la de no ir a Roland Garros, donde es el rey con 14 títulos.