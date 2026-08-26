Rectificación de Javier Alberola Rojas

En relación con el artículo publicado el día 15 de agosto de 2026 bajo el titular “Seis ‘negreiros’ siguen en el arbitraje español para la nueva temporada”, Javier Alberola Rojas ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

«D. Javier Alberola Rojas no ha pagado más de 25.000 euros al hijo de Negreira, sino un total de 7.500 euros por cursos de coaching mediante abonos debidamente facturados y declarados.»