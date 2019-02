Lopetegui: “Vinicius iba a terminar jugando conmigo”

Julen Lopetegui pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope para conceder su primera entrevista tras su salida del Real Madrid. El ex seleccionador español intentó explicar su salida del club blanco tras una dolorosa goleada ante el Barcelona en el Camp Nou.

¿Cómo lo lleva?

“Estoy bien. Soy un entrenador que mira el futuro con ilusión. Tengo inquietudes”.

¿Está tocado?

“En nuestra profesión exige estar preparado para todas las circunstancias. He podido estar en dos sitios extraordinarios como el Real Madrid y la selección. Tienes que convivir con estas situaciones con naturalidad. Como seleccionador disfrute y conseguimos los objetivos. En el Madrid duró menos de lo querido y lo recojo como una gran experiencia”.

Destitución

“Son situaciones que te hacen tener la piel más dura”.

¿Lo ve injusto?

“Nos hubiera gustado disputar el Mundial y terminar la temporada en el Madrid para conseguir los objetivos”.

Arrepentido por lo que hizo

“En la vida todos tenemos situaciones. Sí puedo asegurar que todas las decisiones tomadas las hago desde la honestidad y de pensarlo en cada momento”.

Su honestidad al irse al Madrid

“En cada decisión le doy prioridad a la honestidad y cuando tomé la decisión que marcaba después del Mundial lo mejor era ser transparente para todos. En ese momento era ser entrenador de la Selección. Estábamos preparados y capacitados para desarrollar ese cometido”.

¿Le echaron los jugadores del Barça?

“Todos tuvieron buena actitud”.

¿Sigue siendo los partidos del Madrid?

“He visto algunos. Cuando eres responsable le dedicas mucha energía y cuando ya no eres se la dedicas a otras. No miré los partidos pensando. Ya no eres entrenador y la responsabilidad es de otro”.

¿Va con el Madrid en la Champions?

“Al Madrid le tengo agradecimiento. Fue una experiencia sensacional y a los aficionados les deseo lo mejor”.

¿Habla con los jugadores del Madrid?

“No mantengo contacto con ninguno. Cada uno sigue su camino”

Vinicius y qué ocurrió

“El factor tiempo es importante. Es evidente que es un jugador que formaba parte de la plantilla y cuando no venía jugaba con la segunda plantilla y en el futuro con lo que nos transmitía que en el equipo habría terminado jugando conmigo”.

Ceder a Vinicius

“Era bueno que entrenara y que tuviera experiencia con nosotros”.

Isco se mojó por Lopetegui

“He hablado con algún jugador. Hablé con todos al irme. Con algunos nos mandamos mensajes de vez en cuando. Yo no voy a dar mi opinión sobre algún jugador. Sería un irresponsable. Tengo un tremendo respeto por las personas que están ahora. Te puedo dar mi opinión como futbolistas. Ya se sabe de sobra. Es inmejorable. Mi niño mimado no es la palabra para Isco. Lo que hable o no hable son cosas mías”.

Relación con Ramos

“Mi relación Ramos fue muy buena. Era el capitán. Nuestra relación es muy estrecha. Cuando hay que dirigir a 25 jugadores de élite siempre hay alguno que participa menos. Mi relación era muy buena”.

Su salida

“Me lo comenta José Ángel Sánchez. No hablé con Florentino. No he vuelto a hablar con él. No pasa nada. No hay que darle más vueltas. Ellos tienen su camino y yo el mío. No hay más cera que la que arde”.

Pintus y la preparación física

“Ni leo ni escucho mucho. Estábamos ejecutando la temporada como estaba planificada. Intentábamos evolucionar y cada uno tiene sus picos de forma. He tenido grandísimos profesionales conmigo. Pintus estaba conmigo. Era parte del staff como todos los demás. Intentamos sacar el máximo de cada jugador. El equipo estaba muy bien preparado. Un entrenador lo que trata de hacer es lo que siente. Estuvimos el tiempo que estuvimos”.

¿Sabía que se iba Cristiano?

La primera semana nos dejan claro el tema. Cuando sabemos que no va a estar ponemos el foco en la plantilla que tenemos. Teníamos un buen equipo y estábamos tratando de hacer una buena plantilla. Si en su momento no lo dije no lo voy a decir ahora.

¿Por qué no puso más a Vinicius?

“Tratamos de ser honestos. Lo único que nos mueve es el rendimiento del equipo”.

¿Le hicieron alineaciones?

“No tuve problema y tome las decisiones que tenía que tomar”.

Volver a entrenar al Madrid

“En la vida nunca sabe. Lo que tiene que tratar es dar pasos hacia adelante y mejorar. La vida dirá lo que nos depara el fútbol y por seguir dando guerra”.

Y a la seleccion

“Digo lo mismo y no voy a personalizar (Rubiales). No digo de este agua no beberé nunca. Actualmente está perfectamente cubierto con Luis Enrique”.

La Premier

“Es una liga extraordinaria. Hay un ambiente diferente al resto de ligas. El respeto que se respira. La exigencia y la poca paciencia ha llegado. Es un lugar deseado por todos los entrenadores”.