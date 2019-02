Atlético-Real Madrid y Barcelona-Hertha Berlín, octavos de final de la UEFA Youth League

El derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid será el duelo estrella de los octavos de final de la UEFA Youth League, mientras que el vigente campeón, el Barcelona, se enfrentará al debutante Hertha Berlín, según ha deparado el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

En caso de superar la eliminatoria a partido único en el Cerro del Espino, rojiblancos o blancos se enfrentarían al ganador del duelo, a disputar entre el 12 y el 13 de marzo, entre el Hoffenheim alemán y el Dínamo de Kiev ucraniano.

Mientras, los azulgranas, si superan al cuadro germano, se verían las caras con el ganador del encuentro entre el Olympique de Lyon francés y el Ajax de Ámsterdam holandés.

Your handy #UYL knockout bracket: who will be April's final four in Nyon?

February 22, 2019