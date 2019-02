El Real Madrid no entiende que la Liga denuncie a Bale y no al Atlético por el trato humillante a Courtois

En el Real Madrid no entienden que la Liga sólo haya actuado para denunciar a Gareth Bale por su celebración tras marcar el tercer gol para los blancos en el derbi del pasado sábado en el Wanda Metropolitano y no lo haya hecho contra el Atlético de Madrid en lo referente al trato que recibió Thibaut Courtois. Al guardameta belga le lanzaron ratas de peluche, mecheros, monedas y había una pancarta ofensiva en la grada

El Real Madrid no entiende la distinción en la manera de actuar de la Liga al denunciar a Gareth Bale por su celebración tras marcar en el derbi del pasado sábado en el Wanda Metropolitano, considerando que su gesto era una provocación a la grada rojiblanca, y no haya actuado en cambio contra el Atlético de Madrid en lo referente al trato recibido por Thibaut Courtois. Al ex guardameta rojiblanco le lanzaron ratas de peluche, monedas, mecheros e incluso una botella de cristal, además de haber una pancarta en la que le llamaban “rata”.

Gareth Bale podría exponerse a una sanción de hasta 12 partidos tras su polémica celebración al anotar el tercer gol ante el Atlético de Madrid el pasado 9 de febrero en el Wanda Metropolitano. La Liga emitió este jueves un comunicado en el que anunciaba que denunciaría al galés por su gesto entendiendo éste como un “previsible signo de provocación animosa al público, efectuando posteriormente un ademán de posible significado obsceno y despectivo”, según la nota enviada por la Liga.

Lo que no se entiende en el Real Madrid es que no se haya actuado de la misma manera con el Atlético de Madrid en lo que se refiere al trato recibido por el guardameta madridista, Thibaut Courtois, otrora portero del Atlético. Al belga le lanzaron ratas de peluche, monedas, mecheros e incluso una botella de cristal, además de haber una pancarta en la grada en la que ponía “Thibu Rata”.

La Liga no se ha pronunciado sobre esos hechos, pero el Real Madrid sí los ha puesto en conocimiento de la Federación. Según establece el Código Disciplinario de la RFEF lo ocurrido en el Wanda Metropolitano el pasado sábado podría provocar “una sanción de hasta 3.000 euros y un apercibimiento de clausura”.