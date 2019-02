Era la primera vez que Real Madrid y Ajax disputaban un encuentro de Champions League en el que la asistencia del VAR estaba a disposición del cuerpo arbitral. Desde estos octavos de final el uso de la tecnología estará presente, algo sabido desde hace semanas, aunque tal y como dejaron ver las cámaras de Movistar, no todos lo tenían tan claro.

En los compases previos al encuentro entre Ajax y Real Madrid, en el túnel de vestuarios, coincidieron ambos onces y el cuerpo arbitral. La televisión captó una conversación que tuvo lugar entre el esloveno Damir Skomina y el holandés Matthijs de Ligt. El capitán de los tulipanes se dirigió al colegiado antes de saltar al césped ya que, al parecer, no estaba del todo seguro de que el videoarbitraje estuviera en funcionamiento en este partido.

De Ligt: "This game is with cheating VAR right?"

Skomina: "Yes, just don;t tell the other guys okay?"pic.twitter.com/B7XAcOJwMZ

— Blue-G (@Bluegrenades) February 14, 2019