Atlético y Real Madrid se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander

Atlético y Real Madrid se enfrentan este sábado a las 16.15 horas en el partido correspondiente a la jornada 23 de Liga Santander que se disputa en el estadio Metropolitano. Segundo y tercero de la clasificación se enfrentan con la Liga en juego y con sólo dos puntos de diferencia entre ambos.

Este encuentro tiene aroma a final ya que el ambos necesitan la victoria como el comer para poder seguir acortando puntos en la clasificación con un Barcelona que en la jornada del sábado tiene una difícil visita a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club. En estos momentos, los culés sacan seis puntos a los colchoneros y ocho a los madridistas. Así que los tres puntos son una obligación para ambos equipos.

Para este partido, Simeone no podrá contar con el lesionado Koke y Correa será su sustituto en el once titular. Además, todo hace indicar que Arias será titular en el lateral derecho y Lucas volverá al izquierdo. Por su parte, Solari rotará después del Clásico copero y Bale podría volver al once junto a Asensio, Casemiro, Courtois y Reguilón. Isco no estará por lesión.

Este derbi por todo lo alto entre Atlético y Real Madrid del Metropolitano lo podrás seguir a través de nuestro directo en OKDIARIO que arrancará a las 12 horas. Por televisión, se puede ver a través del canal beIN LaLiga de Movistar+.