Inda: “United, Chelsea y Tottenham quieren a Bale”

Tres grandes clubes de la Premier League, el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham, han tanteado al representante de Gareth Bale para interesarse por la situación del jugador galés del Real Madrid

Del futuro de Gareth Bale y un posible cambio de aires se lleva hablando mucho tiempo. En cualquier caso, el próximo verano puede ser el más movido que se recuerde en mucho tiempo en el seno del Real Madrid, pues la cúpula planea hacer una especie de revolución en el plantel y el galés es uno de los que mejor cartel tiene, sobre todo, en la Premier League.

Va haber una guerra por Gareth Bale este verano en Inglaterra. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Yo ya di aquí la lista de posibles bajas y el que tiene más papeletas es Bale, un jugador que ha jugado el 45% de los partidos. Podría haber sido Balón de Oro y no lo ha sido”, dijo el director de OKDIARIO. “Hay tortas por Bale en Inglaterra, que llegaron a ofrecer 200 kilos después de la final de Kiev. Ahora lo quieren el United, el Tottenham y el Chelsea, club en el que podría ser moneda de cambio por Hazard”, informó Inda.

Confían en poder sacar 150 kilos por él

Pero en los despachos del Santiago Bernabéu están tranquilos y no tienen ninguna prisa al respecto. El Real Madrid espera que Bale vuelva a revalorizarse en lo que queda de temporada, y los dirigentes blancos confían en poder sacar más de 150 millones de euros por el traspaso del atacante británico en caso de que decidan deshacerse de él. En Concha Espina saben que Bale es un futbolista que marca diferencias cuando las lesiones le respetan, por lo que no dejarán escapar al futbolista si no llega una oferta acorde a su caché y su nivel.

El Manchester United es el que más viene insistiendo por Bale. Es el viejo deseo desde los tiempos de José Mourinho y puede ser una de las piezas claves de la reconstrucción del proyecto de los red devils, que por otro lado tienen un poderío económico importante. Pero también está el Chelsea, que ve en Bale el recambio ideal para Eden Hazard, una pérdida que ya dan por asumida en Stamford Bridge. Por último, está el Tottenham, club de procedencia y al que le guarda mucho cariño Bale. Sería un golpe de efecto de Daniel Levy, pero tendrá que rascarse el bolsillo si quiere conseguir la vuelta del hijo pródigo…