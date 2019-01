Vinicius saluda a Benzema, ambos están en la alineación oficial del Real Madrid ante el Espanyol. (Getty)

Ya se conoce la alineación oficial del Real Madrid para enfrentarse el Espanyol en el RCDE Stadium. Santiago Solari, técnico madridista, ha encontrado lo más parecido a su once de gala en el que, definitivamente, no entran ni Marcelo ni Isco. El equipo madridista necesita una victoria si no quiere descolgarse definitivamente de la pelea por la Liga Santander