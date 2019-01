Toda la verdad del ‘caso Marcelo’

Marcelo ha visto como ha perdido la titularidad con Santiago Solari. El lateral brasileño no está en forma y al argentino no le ha temblado el pulso a la hora de dejarlo en el banquillo y apostar por Reguilón.

¿Qué pasa con Marcelo? El Real Madrid cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada este sábado ante el Sevilla y el brasileño no jugó ni un minuto. A Santiago Solari no le tiembla el pulso a la hora de dejar en el banquillo a los que no están en forma o al nivel que requiere ser titular en el Real Madrid y el argentino está apostando por Reguilón, que por otro lado está cumpliendo con buena nota. El canterano está jugando con intensidad y carácter, sin complicarse y con mucha sobriedad.

Eso es precisamente lo que busca Solari, un equipo más sólido. Con Marcelo como lateral izquierdo, los rivales tienen una autopista por su banda. Varios entrenadores y rivales han llegado a reconocer que cuando juega el brasileño atacan su costado de forma premeditada porque conocen las lagunas defensivas del carioca, que en ataque ofrece mucho al equipo cuando está bien, pero a la hora de defender es un lastre para sus compañeros en muchas ocasiones y fases del juego.

Es un caso parecido al de Isco, pero todavía tiene menos recorrido. En su mano está trabajar al cien por cien en los entrenamientos para recuperar su mejor nivel, porque de no hacerlo probablemente siga siendo suplente en los partidos importantes. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya informó hace unos meses de que en Concha Espina preocupaba el sobrepeso de Marcelo, algo que todavía trae de cabeza a la directiva blanca, pues el brasileño sigue sin estar en forma.

El carioca es un futbolista peculiar, su físico no es su principal punto fuerte, pero eso no quita que trabajándolo y cuidándose pueda estar casi al mismo nivel que otros compañeros con mejor genética.

Además, preocupa todavía más porque el brasileño es muy propenso a las lesiones, y esos kilos de más pueden tener mucho que ver con las continuas molestias musculares que tiene. De momento, su bajo nivel ha hecho que sepa lo que es ser suplente tras varios años siendo indiscutible con todos los entrenadores. Este sábado llegó al Bernabéu con cara de pocos amigos. Pero desde el club creen que Marcelo debe asumir la situación y recuperar su mejor nivel que le devuelva a la titularidad.