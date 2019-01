José Mourinho concedió una entrevista a beIN Sports, canal donde ha encontrado trabajo hasta encontrar alguna oferta interesante para volver a los banquillos. El técnico portugués reivindicó su papel en el Real Madrid, presumiendo de las marcas que logró en la famosa liga de los récords

Real Madrid

“La gente a veces se olvida porque la Champions es algo global, pero ganamos la Copa y la Liga de los récords, con 100 puntos. Para hacer esos 100 puntos tienes que ganar muchos partidos y el récord de goles anotados. Puedes decir una mentira 1000 veces, que seguirá siendo una mentira. En el Madrid tenemos el récord de goles marcados en el fútbol español”.

Mejor equipo entrenado

“El Inter. Tengo que ser objetivo y decir que ese equipo lo ganó todo desde el primer día hasta el final. Batió al mejor equipo del mundo 3-1, al Barcelona. Ganamos la Liga, la Copa, creo que es el mejor equipo”.

Futuro

“Quiero entrenar, soy joven y llevo muchos años en el fútbol, pero soy muy joven. Me voy a quedar donde pertenezco, al nivel top del fútbol y ahí es donde voy a estar”.

Manchester United

“Considero como uno de mis mejores trabajos acabar segundo con el Manchester United. Si lo digo me dirán que estoy loco, este tipo que ha ganado tantos títulos dice que su mejor trabajo es un segundo puesto. Detrás de las cámaras la gente no sabe lo que ocurre. Analizamos cosas desde diferentes perspectivas”.

Salah

“Las cosas que se han dicho no son verdad. Me quieren llamar el entrenador que vendió a Salah y yo soy el entrenador que le fichó. Era un niño en el Basilea, yo analicé al equipo y me enamoré. Le compré. Teníamos jóvenes muy tops pero le dije al club que le fichase. Era más un extremo que el jugador que es ahora. Era un niño perdido en Londres, queríamos trabajar con él para ser mejor, pero él tenía la idea de que quería jugar, fue a la Fiorentina donde podía aprender y decidimos que fuera cedido, pero yo no tomé la decisión de venderle y sí la de comprarle”.