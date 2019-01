Brahim: “Estoy preparado para jugar ya”

Brahim Díaz se sentó por primera vez en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras oficializarse su fichaje por seis temporadas y media con el Real Madrid, que pagó 15 millones de euros al Manchester City. El malagueño se mostró radiante desde que se sentó para plasmar sus primeras palabras como madridista.

Día especial

“Es un día muy especial para mi familia y para mí, inolvidable. Estoy muy contento y con ganas de empezar ya, sobre todo de jugar partidos. Es un momento único”.

A disposición de Solari

“Estoy a disposición del entrenador, con muchas ganas y preparado. Al final el entrenador decide. Todos los compañeros son magníficos y estoy muy feliz de estar aquí”.

Decisión de venir a Madrid

“Cuando me dijeron de venir al Madrid no me lo pensé. Las tres opciones eran jugar en el Madrid, quiero triunfar aquí y ser grande. Tengo hambre de jugar”.

Dejar el City

“Estoy muy agradecido al City, pero estoy en el mejor club del mundo y quiero ser grande aquí”.

Tipo de jugador

“Como jugador creo que sois vosotros los que me tenéis que definir, en el césped se demuestra”.

“Es un momento feliz, de cumplir un sueño, ahora quiero darle a mi equipo mi máximo nivel”.

Minutos en el Madrid

“Vengo con la intención de estar a disposición del entrenador y estar preparado. Con humildad vendrá todo solo”.

¿Por qué el Madrid?

“Es muy simple, es el mejor equipo del mundo, el tren sólo pasa una vez y hay que cogerlo. He llegado aquí y estoy muy feliz. Es el mejor club del mundo y quiero aportar mi máximo al Real Madrid. Los minutos llegarán con trabajo, hambre y humildad”.

Opciones de jugar

“Las opciones se ganan trabajando duro. Yo voy a hacerlo, este club es muy grande y se merece que todos demos todo. He venido aquí para ganar títulos”.

Posición preferida

“Estoy cómodo en todas las posiciones de ataque, pero si tengo que jugar en una que no sea la adecuada estoy también a disposición del mister”.

Parecido con Isco o Asensio

“No me gusta definirme como jugador. Isco y Asensio son dos grandes jugadores, les voy a tener cerca y aprenderé mucho de ellos”.

Compañeros

“Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros. Poco a poco iré cogiendo el ritmo, aunque creo que estoy preparado. Poco a poco llegarán los minutos”.

Posible titularidad ante el Leganés

“Claro que estoy preparado, para eso he venido”.

Situación del equipo

“La situación del Madrid es que ha ganado tres Champions en los últimos tres años y cuatro en los últimos cinco años. No se deben juzgar a estos jugadores que son de talla mundial. Voy a intentar aportar lo máximo al equipo”.