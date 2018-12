Neymar antes que Mbappé

En el Real Madrid están convencidos de que el fichaje estratégico es Neymar no Mbappé. No será una operación sencilla, pero el Real Madrid hará una intentona importante si ve a tiro al brasileño este verano

El Real Madrid siguen sin olvidarse de Neymar, viejo sueño de Florentino Pérez. El brasileño no es feliz en París y se ha dado cuenta que al fichar por el PSG está jugando en una liga menor, y eso hace que sus actuaciones tengan mucha menos repercusión a todos los niveles. El carioca no quedarse en Francia mucho más tiempo, pero no se antoja sencillo que el PSG le deje escapar tras pagar 222 millones de euros por él en el verano de 2017.

En cualquier caso, en Concha Espina esperan que puedan producirse novedades y movimientos en los próximos meses. La cúpula del Real Madrid sigue convencida de que el fichaje estratégico para el conjunto merengue es el de Neymar, y no el de Mbappé. El joven atacante galo parece haber eclipsado el efecto del carioca en el PSG y se lleva los halagos de todos, pero en los despachos del Santiago Bernabéu siguen teniendo claro que el verdadero crack, el fuera de serie, es Neymar.

“Mbappé sólo sabe correr. Hay que ver cómo controla el balón y cómo pasa. Tiene mucho que mejorar todavía”, dicen de puertas para adentro en las oficinas del club blanco. Neymar sigue siendo el favorito, el objetivo número uno para que sea el jugador franquicia del Real Madrid, pero no será nada fácil sacarlo de París. “Neymar sabe correr, sabe parar el balón, sabe regatear. Ese sí es bueno, aunque es muy difícil sacarle de ahí porque los de Qatar lo verían como una ofensa”, dicen en Concha Espina.

El brasileño cumple 27 años en 2019, una edad fantástica para ofrecer su mejor nivel de manera regular. Y en el Real Madrid consideran que su fichaje debe hacerse el próximo verano. Sería el momento ideal y el club va a intentarlo por todos sus medios, pero para que un movimiento de tal calibre pueda darse, Neymar deberá poner mucho de su parte a la hora de presionar al PSG para que acepte, al menos, sentarse a negociar con el Real Madrid. Sin embargo, el club parisino puede verseahogado y obligado a vender a unas de sus estrellas por el Fair Play Financiero…