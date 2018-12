El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus aún sigue trayendo cola y desde Italia se ha venido informando últimamente sobre cómo surgió uno de los fichajes más famosos de su historia. Este domingo, el director deportivo de la Juventus, reveló que todo comenzó a gestarse cuando el equipo turinés decidió cerrar la contratación del también portugués, Joao Cancelo

“Comenzó cuando nos reunimos con Jorge Mendes para hablar sobre Cancelo, la cosa viene de ahí. Con él hablábamos sobre Cancelo y me dijo que no me lo iba a creer, pero Cristiano quería venir a la Juventus, pensé que sería difícil que se produjese. Yo le dije que pensaba que era complicado hacer que encajasen todas las piezas”, dijo Fabio Paratici en una entrevista concedida al periodista italiano Gianluca Di Marzio.

El director deportivo de la Juventus también contó como su hijo influyó en la contratación de Cristiano Ronaldo. “Los niños admiran a los grandes jugadores y eso les hace soñar. Mi hijo tenía el deseo de ver a Cristiano Ronaldo en la Juventus y tener su camiseta, así que recuerdo que fui a ver a un partido de Portugal y le compré la camiseta Cristiano que siempre utilizaba hasta que un día me dijo: “Papá, ¿por qué no fichamos a Cristiano Ronaldo?” “Porque es imposible”, le respondí. Después de su fichaje me dijo “papá, me dijiste que era imposible” y me quedé sin respuesta (risas)”, dijo.