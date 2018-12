Solari: “Parece que cuesta darle valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos años”

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación antes de la final del Mundial de Clubes que enfrentará en Abu Dhabi al Real Madrid ante el Al Ain.

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación antes de la final del Mundial de Clubes que enfrentará en Abu Dhabi al Real Madrid ante el Al Ain. Los blancos buscan en los Emiratos Árabes Unidos su séptimo mundial frente a un rival que dio la sorpresa ante River Plate en semifinales.

Entusiasmo

“Está todo el mundo muy contento. Tienen experiencia en finales, pero está ese cosquilleo de llegar a un partido así. Hay que poner la concentración para poder ganar”.

Artimañas del rival

“Ellos utilizan sus armas. Intentan bloquear y hay veces que hacen falta. Había algunos tunecinos muy enfadados y sacaron ventaja contra River. Es normal que quieran engañar un poco al árbitro y nosotros haremos lo posible para que no suceda”.

Derrota de River

“Participan todos los continentes y me parece mejor. Esperaba que River pasara, pero ya no sorprende. Ha sucedido muchas veces en otras ediciones, lo que demuestra es que esto es más competitivo de lo que la gente se piensa. No hay casualidades”.

Europeos

“Siempre hay una visión desde Sudamérica y es cierto que siempre miran a los grandes clubes europeos porque el centro del fútbol mundial está en Europa”.

Momento de la plantilla

“Yo vi muy bien el otro día a Isco, como al resto de jugadores. Todos estamos felices cuando la mayoría de los jugadores están disponibles”.

El rival

“Va a intentar ser sólido en defensa y buscará la velocidad y las ventajas paradas. Esperemos que sin bloqueos ilegales”.

Primer título

“Tengo muchas ganas de que el club refrende el valor de haber ganado una nueva Champions. También sería un gran broche para todos estos jugadores. Muchos de ellos han estado presente en cuatro Champions y tres Mundiales”.

La Champions

“Es lo mismo que se dice siempre. Es imposible ganar todas las Champions consecutivas durante 200 años seguidos, pero esto es fútbol. Es competencia. Hay veces que nos cuesta darle el valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos años. Me sorprende todos los días. Nuestra manera de ser es mirar a la siguiente, pero no se puede olvidar de lo hecho en el pasado. Mañana trataremos de dar un paso más para seguir sumando. Si el Madrid ha ganado tanto es porque le pone toda la energía a las finales. A mí me preocupa que estemos metidos”.

¿Un Clásico en la final de la Champions?

“Es una hipótesis tan lejana que habría que tomarse el DeLorean para llegar hasta allí”.