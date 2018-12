Asensio también harta al Bernabéu y se lleva dos pitadas

La madridismo pitó en dos ocasiones a un Asensio que no termina de encontrar su mejor nivel

Marco Asensio se suma a la lista de jugadores que han colmado la paciencia del Santiago Bernabéu. Si ante el CSKA de Moscú el pasado miércoles fue Isco el que acaparó los pitos de la grada, frente al Rayo Vallecano los errores del balear en ataque provocaron que el madridismo terminase pitándole.

El atacante lo intentó durante los 70 minutos que jugó, pero no le salió nada. Falló dos ocasiones clarísimas delante del arco del Rayo Vallecano y no estuvo acertado en ninguna de las decisiones que tomó. Cada vez que la pelota pasaba por sus botas la jugada se iba al limbo. Esto enfadó a un público harto de que Asensio no encuentre su mejor versión.

Solari decidió sustituirle por Dani Ceballos cuando restaban 20 minutos para la conclusión del encuentro. En esa ocasión, el graderío le despidió con más aplausos que pitos y el de Mallorca respondió devolviendo la ovación a todos aquellos que sí le apoyaron.