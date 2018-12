Hazard: “Siempre he amado al Real Madrid, incluso antes de Zidane”

Eden Hazard sigue mandando guiños al Real Madrid. El jugador belga fue invitado al programa de Radio Montecarlo, Team Duga, presentado por el ex jugador galo Christophe Dugarry, y habló de su futuro, uno de los temas más comentados del panorama del fútbol a nivel internacional. Hazard tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020 con el Chelsea, pero envió un nuevo mensaje al Madrid, gran candidato para hacerse con sus servicios en los próximos meses.

Una pregunta de su ex compañero en el Lille, Rio Mavuba, provocó una respuesta inesperada de Hazard, que volvió a demostrar públicamente su amor por el Real Madrid. “Tú me conoces, siempre he amado al Real Madrid, incluso antes de Zidane, veremos qué pasa. Como dije, estoy terminando este año con Chelsea, todavía tengo un año de contrato. Después de este año, ya veremos”, afirmó.

Hazard tiene aún contrato con el Chelsea, pero sus condiciones, además de la voluntad del jugador, le llevarán a tomar una solución para resolver su futuro. “El nuevo entrenador –Sarri– piensa el fútbol como yo, así que ya veremos. La familia está en Londres, yo voy a tener 28 años… No quiero tener ningún arrepentimiento al final de mi carrera. Es una decisión que voy a tomar. No sé cuándo, pero la tomaré “.