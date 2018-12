El Madrid cierra la puerta a Llorente

Marcos Llorente convence en los últimos dos partidos y el club frena de lleno su marcha en enero. Desde el club el mensaje es claro respecto a lo que hacer en el mercado invernal: "comprar y no vender".

Marcos Llorente convence. El jugador del Real Madrid se ha ganado su sitio en los dos últimos partidos, después de una gran actuación ante la Roma y un buen papel también ante el Valencia. Sus dos titularidades han frenado de lleno su salida, pues se planteaba que pudiera abandonar el club en enero. Aunque cuenta con ofertas, visto lo visto en la última semana, el club renuncia a su marcha.

“La historia de Llorente es contraria a la de Isco. Con Isco hemos pasado del no rotundo al tal vez, y con Marcos, que podía haber salido en Navidad, hemos pasado del seguramente al no rotundo”, desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. “Tiene ofertas del Arsenal, Sevilla y de algunos más”, añadió el director de OKDIARIO.

Llorente se ha ganado la confianza de Santiago Solari gracias a dos grandes partidos, en los que el Madrid ha logrado encontrar la solidez defensiva ausente durante el resto del curso. El mediocentro ha sido utilizado para sustituir a Casemiro durante su ausencia, debido a los problemas en la contención que tenían los blancos a la hora de defender sin la presencia del brasileño.

Ha sido entonces cuando el canterano ha sacado lo mejor de sí mismo. Llorente se ha reivindicado y ha terminado con las especulaciones que apuntaban a que terminaría saliendo en el próximo mercado invernal. Pese a que en el club son conscientes de que tiene ofertas de otras cuatro ligas, no dejarán que se marche en este mercado invernal, al considerar que puede ser importante para Solari.

La lesión de Casemiro no hizo que el jugador del Real Madrid contase con los minutos que se preveía. Sin embargo, ante la sangría goleadora que provocó el Eibar, la solución del argentino fue darle la oportunidad a Llorente y este respondió con creces. Sus dos buenas actuaciones han hecho que pueda ser considerado como un hombre importante de cara al futuro, por lo que no se le dejará marchar.

Lo que tienen claro desde el conjunto blanco es que lo que necesitan en este mercado invernal no es dejar salir jugadores. Las carencias que ha mostrado el equipo durante estos meses no se solucionarán con la marcha de ciertos integrantes de la plantilla, sino incorporando a nuevos. El mensaje mandado desde el club es claro, ya sea en referencia a Llorente o a cualquier otro futbolista: “tenemos que comprar, no que vender”.