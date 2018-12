Cristiano Ronaldo perdió una gran oportunidad, quién sabe si la última de su carrera, de superar a Lionel Messi en lo más alto de la clasificación histórica del Balón de Oro. El portugués, actualmente en la Juventus, fue batido por su ex compañero Luka Modric, y se quedó compuesto y sin premio en una gala a la que ni siquiera asistió.

La decisión entre Modric y Cristiano podría deparar dudas si atendemos a las temporadas de ambos con el Real Madrid. Ambos fueron artífices de la tercera Champions League consecutiva conquistada por el equipo merengue, pero fue el Mundial el que marcó la diferencia entre ambos jugadores, encumbrando a Luka como Balón de Oro 2018 por encima de su otrora compañero en el Madrid.

Mientras que la Croacia de Modric llegó a la final del Mundial de Rusia, con el centrocampista como principal estandarte, Ronaldo no pudo hacer que Portugal pasara de los octavos de final de la competición, ronda en la que cayeron con Uruguay en un partido en el que los lusos partían como ligeros favoritos, pero no encontraron en Cristiano al líder que necesitaban para llegar a los cuartos de final.

Cristiano no acudió a la gala del Balón de Oro, que tuvo lugar en París. Esto se especulaba en los días anteriores a la ceremonia, debido a una información llegada desde Italia en la que se aseguraba que Ronaldo había tomado la decisión de no asistir, después de enterarse de que no iba a ser él el premiado como primer clasificado, sino que el privilegiado sería su ex compañero Luka Modric.

El no recibir el premio ha podido afectar a Cristiano Ronaldo más que en cualquier otra ocasión, ya que el luso tenía la oportunidad de superar a Leo Messi en su particular batalla. El triunfo de Modric mantendrá el empate a cinco premios del Balón de Oro entre las dos referencias de la última década en el mundo del fútbol, con ambos entrados en la treintena y cada año con menos posibilidades de decantar la balanza hacia su lado.