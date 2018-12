El United quiere convertir a Varane en el defensa más caro del mundo

El Manchester United, dispuesto a tirar la casa por la ventana por el central francés del Real Madrid Mourinho siempre ha soñado con fichar a Varane, un jugador al que hizo titular con 19 años por delante de Pepe

El Manchester United lleva tiempo soñando con el fichaje de Raphael Varane. Obviamente, el Real Madrid no está por la labor de dejar escapar a uno de los mejores centrales del mundo. De hecho, en Inglaterra ya contaron que el club blanco rechazó una oferta de más de 100 millones de libras por el zaguero galo en verano. Sin embargo, el United no se rinde, y el diario Evening Standard asegura que el club británico sigue dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a Varane y convertirlo en el defensa más caro de la historia.

Así, según este medio, José Mourinho quedó muy decepcionado en verano cuando el United no se reforzó con un central top pese a que el portugués lo hubiera pedido por activa y por pasiva. Ed Woodward, director ejecutivo de la entidad inglesa, es consciente de que el entrenador luso quiere un central y está dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo para fichar a Varane, pero en Old Trafford son conscientes de que es un fichaje casi imposible. El United quiere convertir al galo en el defensa más caro de la historia, superando los 85 millones de euros que pagó el Liverpool por Van Dijk, pero el Real Madrid no está por la labor.

Jerome Boateng, Harry Maguire, Yerry Mina y Toby Alderweireld también han sonado para reforzar la zaga del United, jugadores que ni por asomo se acercan al nivel del central madridista, campeón del mundo y uno de los mejores defensas del mundo. Mourinho lo sabe, por eso quiere seguir intentando convencer a Varane, al que ya hizo jugar cuando era entrenador del Real Madrid cuando era casi un adolescente.

Si la opción de Varane sigue siendo imposible, el Manchester United se ha fijado en Milan Skriniar, joven central eslovaco de 23 años que juega en el Inter de Milán y que también está en el radar del Real Madrid.