Piden “mano dura” a Solari

La cúpula del Real Madrid pide a Solari que sea valiente, tenga mano dura y tome decisiones

El efecto Solari se dinamitó en Ipurúa. El Real Madrid firmó ante el Eibar uno de los peores partidos de los últimos tiempos, al nivel de los esperpénticos ofrecidos por el vigente campeón de Europa en el Sánchez Pizjuán o en el Camp Nou esta misma temporada. Los blancos se mostraron muy inferiores ante un equipo armero que si llega a tener un poquito más de acierto podría haber firmado un resultado de esos que vuelca cualquier proyecto.

El Real Madrid llegó a Eibar tras ganar los cuatro últimos partidos con más acierto que buen fútbol y con una gran dosis de suerte que siempre viene bien. Melilla, Valladolid, Viktoria y Celta tuvieron sus ocasiones para dar más que un susto a los blancos, pero los madridistas tuvieron fortuna y pudieron sobreponerse a los ataques del rival con goles. Esta buena y, probablemente, engañosa racha tapó las vergüenzas de un equipo que salieron a la luz en Ipurúa de la peor manera. Escalante abría una herida que se hizo enorme a medida que fueron pasando los minutos. El 13 veces campeón de Europa se tuvo que poner el traje de equipo pequeño para sobrevivir ante un rival que parecía un gigante y que pudo hacer mucha más sangre.

El resultado dolió al vestuario, dejó algo tocado a un Solari que estrenaba su condición de entrenador no provisional y preocupó a una cúpula que pide más al técnico argentino. La altas esferas del club reclaman al argentino que tome decisiones, por muy duras que sean. Que los pesos pesados no jueguen por decreto y que los jugadores que se lo merezcan tengan protagonismo.

Antes del parón se vio como Sergio Reguilón rindió a un nivel tan alto que por primera vez en mucho tiempo el Real Madrid no echó de menos a un Marcelo lesionado. El club aconseja a Solari que sea valiente y si tiene que apostar por el canterano -ahora lesionado- ante el pobre nivel físico del segundo capitán lo haga. Algo semejante pasa con un Dani Ceballos que es de lo poco destacable en estos momentos. El sevillano brilla, sobre todo cuando no juega de mediocentro posicional, y a lo mejor está preparado para dar descanso a Modric, que no termina de alcanzar su mejor forma. Sin olvidar a un Gareth Bale que en Ipurúa volvió a firmar un partido horroroso, mientras Lucas esperaba su oportunidad en el banquillo y Mariano no estaba ni convocado.

En definitiva, el Real Madrid quiere que Solari sea valiente. El club ha apostado por el argentino, tal y como se ha visto con el nuevo contrato que ha firmado donde su vinculación se extiende hasta 2021, y en sus manos está su futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu. El equipo necesita un cambio generacional que Zidane no quiso afrontar y Lopetegui no supo, por lo que él tiene la oportunidad de hacerlo, aunque tiene que ser valiente.