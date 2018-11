Sergio Ramos jugó infiltrado en Cardiff: ¿qué es la dexametasona?

Sergio Ramos jugó infiltrado la final de la Champions League en Cardiff que midió al Real Madrid contra la Juventus de Turín y que terminó con triunfo de los blancos por 4-1 consiguiéndose la Duodécima. El sevillano recurrió a la dexametasona –un glucocorticoide sintético– para calmar los dolores que tenía tanto en rodilla como en hombro.

Al capitán del Real Madrid le pinchó el médico del equipo en las dos zonas mencionadas antes de la final y, como es lógico, dio positivo por esa sustancia. La UEFA, sin embargo, estaba completamente al tanto de lo que iba a hacer Ramos y dio su OK a que se inyectara dicha sustancia, por otra parte, bastante habitual en el mundo del fútbol.

Si Ramos hubiese ingerido la dexametasona en lugar de haberse pinchado habría tenido un problema al incumplir las normas antidopaje, aunque con el Sí de la UEFA bajo el brazo para inyectarla no hubo ningún pero. De hecho, esta sustancia no causó ningún beneficio en el rendimiento deportivo de Ramos. No corrió más que el resto ni mucho menos, simplemente se usó como un calmante muscular.

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) tiene la dexametasona incluida en la lista de sustancias y métodos prohibidos. Aún así la AMA permite su uso en determinados casos, pero siempre deber ser comunicado en la documentación que se rellena cuando un jugador pasa un control. En este caso el Real Madrid tiene todos los papeles en regla y el caso no tiene recorrido.