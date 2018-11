Evasión o Viktoria

El Real Madrid llega a Pilsen, una ciudad más conocida por la fabricación de una cerveza que por sus éxitos futbolísticos, con la obligación de ganar. No vale otra cosa en la República Checa. Ganar o ganar. Los blancos en primer lugar deben conseguir los tres puntos para no complicarse la vida en exceso en la fase de grupos de la Champions. Esa donde el vigente campeón de Europa todavía no ha hincando la rodilla. La derrota en la visita a Moscú obliga a los madridistas a no despistarse en los tres partidos que restan de la liguilla.

Por otro lado, Solari sigue con la etiqueta de provisional, por lo que perder ante los checos no le haría ningún favor. El argentino ha superado sus dos primeros exámenes ante Melilla y Valladolid, pero todavía tiene dos pruebas por delante. Si es capaz de ganar al Viktoria Plzen y al Celta, su continuidad en el banquillo madridista hasta el final de temporada parece asegurada. Eso sí, caer ante los checos complicaría notablemente sus opciones de seguir ejerciendo como entrenador del primer equipo.

Para este duelo Solari tendrá que volver a apostar por una defensa plenamente española. Varane y Marcelo siguen lesionados, por lo que Odriozola y Reguilón en los laterales acompañarán en el centro de la zaga a Ramos y Nacho. En el medio Casemiro, Kroos y Modric parecen fijos, mientras que Isco tiene muchas opciones de ser elegido tras comenzar el duelo ante el Valladolid en el banquillo. La delantera parece que será ocupada por Bale y Benzema. Por lo tanto, la única gran duda está en la portería.

Courtois o Keylor, la gran decisión

Solari tendrá que elegir si sigue apostando por Keylor Navas como portero de la Champions o se decanta por un Courtois que durante la etapa de Lopetegui sólo jugaba en la Liga. El club apuesta por el belga como titular en las grandes competiciones, mientras que el vestuario sigue apoyando al meta tico, que ha sido titular en las tres últimas conquistas continentales de la entidad.

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Viktoria, Solari no quiso dar pistas. Por lo tanto, hasta que el once se haga oficial no se conocerá la decisión del entrenador. ¿Habrá continuidad o Courtois debutará en Champions?

Vinicus tendrá su oportunidad

El brasileño brilló ante el Melilla en Copa del Rey, fue clave en el triunfo frente al Valladolid cuando saltó al césped haciendo un gol y comenzando la jugada que terminó en penalti sobre Benzema y, ahora en Champions, se espera que vuelva a tener sus minutos de protagonismo.

Parece complicado que Solari apueste por él como titular, pero sí saldrá en el segundo tiempo para dar otro aire al encuentro y poder debutar en Champions, una de las cuentas pendientes que todavía tiene como jugador del Real Madrid.