Solari: “A Vinicius le dije que se atreva, que encare y que defienda”

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación tras la trabajada victoria del Real Madrid frente al Valladolid. Después de debutar en Melilla como entrenador del primer equipo, ante los pucelanos dirigió a los blancos por primera vez en el Santiago Bernabéu.

Consejos a Vinicius

“Le dije que se atreva, que encare y que defienda. Eso es lo que sabe hacer, lo de defender sí hay que decírselo”.

La suerte

“Necesitábamos ganar. De momento delicados no se sale ganando holgadamente y así fue. Un partido muy duro, ante un gran equipo que hacía mucho daño a la contra. Enhorabuena a los chicos”.

Victoria

“Siempre es así. El fútbol es lo anímico, lo emocional y la autoconfianza. Después del gol fluyeron las hormonas. Era importante hacer el gol y que no nos lo hicieran y el Valladolid es muy duro. Son serios y te hacen daño a la mínima. Es un partido traicionero”.

Debut

“Ya he estado aquí y estoy habituado. Esto es un cargo de responsabilidad sea por un día, media hora o una semana, pero no me es ajeno el Bernabéu”.

La forma de ganar

“Me gustaría ganar 7-0, pero el fútbol es otra cosa. Hay momentos mejores y otros más delicados. Hay que poner ganas e ímpetu y eso se ha hecho hoy”

Euforia de Vinicius

“Nosotros no luchamos contra lo que sucede fuera. Que la gente se ilusione es fantástico. Vinicius tiene toda la carrera por delante y sus valoraciones se harán de aquí a 20 años. Es uno más en la plantilla”.

Sentir del vestuario

“Son grandes profesionales y tienen mucha experiencia. Hay momentos difíciles. El ánimo del público se siente, por eso dije en la previa que es importante que la gente apoye. El grupo lo hizo fantástico. Tuvieron paciencia, no se desordenaron y al final lo ganaron”.

Posición y pitos a Bale

“La gente expresa el momento. Si mete goles todo el mundo lo festeja. Puede jugar en la derecha, en el centro y en la izquierda porque tiene muchas cualidades. El trabajo de todos es clave”.

Influencia de Solari

“Es un equipo muy maduro. No es un grupo de niños. Ellos se están encontrando a sí mismo”.

Benzema

“No le voy a descubrir yo ahora. Es un fuera de serie. Es un jugador muy técnico. Hace mejor a sus compañeros y hoy trabajó muchísimo, en defensa también”.