Laudrup hace la cobra al Real Madrid

Michael Laudrup era uno de los candidatos a suplir a Lopetegui, pero el danés habría rechazado, al menos por ahora, coger las riendas del Real Madrid

El Real Madrid debuta esta tarde en Copa del Rey ante el Melilla y lo hará con Santiago Solari a las órdenes, mientras en la cúpula blanca tratan de dar con el mejor candidato posible para hacerse cargo del banquillo del Santiago Bernabéu y conducir al equipo a pelear por los objetivos marcados a principio de temporada. Una tarea nada fácil, pues en Italia se comenta que uno de los pretendidos, Michael Laudrup, habría rechazado la oferta de ser entrenador del Real Madrid, al menos por ahora.

Como contó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en su visita semanal al plató de El Chiringuito de Jugones, Michael Laudrup y Guti son los favoritos por parte de la plantilla blanca para suceder en el puesto al recién destituido Julen Lopetegui.

El técnico danés lleva libre desde que concluyera su etapa al frente del Al Rayyan, sociedad deportiva de Qatar, el pasado verano y ya entonces el ex jugador del Real Madrid sonó para el banquillo blanco tras la salida de Zinedine Zidane, aunque finalmente se optó por el entonces seleccionador de la Roja.

Ahora, de nuevo, Laudrup ha vuelto a escena, más una vez que la opción Antonio Conte se ha complicado por la negativa de los jugadores, además de las pretensiones del técnico italiano. Pero el danés habría dicho que no, al menos por el momento, al banquillo del Real Madrid.

Situación “desfavorable”

Según cuenta Mediaset Italia, Michael Laudrup habría dicho que no a la llamada del Real Madrid, aunque su sueño sí es ser algún día entrenador del Real Madrid. Laudrup habría meditado y aunque le seduce mucho la idea de aterrizar como técnico en el Santiago Bernabéu, la situación por la que atraviesa el equipo es más complicada de la que le gustaría encontrar para emprender una aventura como ésta.

El citado medio recoge las palabras de su representante, Bayram Tutumlu, para explicar el porqué de su negativa al Madrid. “Michael en este momento no busca una posibilidad de entrenar al Real Madrid, pero espera que un día se den las condiciones de hacerlo. No ahora. En este momento la situación no es favorable, entonces, no, gracias”.

De modo que en la cúpula tienen que seguir trabajando para dar con el repuesto definitivo a Santiago Solari en los próximos 15 días.