El primer Clásico con VAR tranquiliza al Real Madrid ya que son varias visitas al Camp Nou en las que salió claramente perjudicado por el árbitro La expulsión de Cristiano, el penalti de Mascherano a Lucas o el gol anulado a Bale en el debut de Zidane, los últimos escándalos

El Clásico del próximo domingo es diferente. El Barcelona – Real Madrid del Camp Nou será el primer gran enfrentamiento de estos dos clubes con VAR, algo que bendicen en un vestuario madridista donde se tiene la firme idea de “callar bocas” para que todo no acabe en un despido de Lopetegui. Y para conseguir esa victoria, la tecnología se presenta como algo clave. Porque la historia dice que en Barcelona en ocasiones suceden cosas raras.

En este sentido, el Real Madrid va más tranquilo al Camp Nou que otros años. En las últimas temporadas, el club blanco ha sido claramente perjudicado por los árbitros en el estadio de su máximo rival, teniendo el año pasado en sus dos visitas (Supercopa de España y Liga) el apogeo de injusticias y fallos arbitrales.

“Con el VAR vamos más tranquilos al Camp Nou”, es lo que se repite por el Santiago Bernabéu estos días. Y es que la implantación del videoarbitraje, pese a que todavía tiene algunos fallos que corregir, tranquiliza a cualquiera. Ahora los penaltis serán penaltis, los fueras de juego se pitarán y las agresiones se castigarán. Con todo ello, el Real Madrid recuerda las muchas ocasiones en la que los árbitros les castigaron en el Camp Nou.

Varios años de errores contra el Madrid

Como decimos, el apogeo arbitral en favor del Barcelona en el Clásico estuvo el año pasado. Primero, en la Supercopa de España, cuando el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea quiso hacerse protagonista expulsando a Cristiano Ronaldo al entender que había simulado lo que era un penalti claro. Minutos antes, para redondear su pésima actuación, pitó penalti a favor del Barcelona en un piscinazo de Luis Suárez. Con VAR, un partido que acabó 1-3 pudo acabar perfectamente 0-4 y sin expulsión de Cristiano. Ni hubiera pitado el penalti a Suárez y sí el que se hizo al portugués, que no hubiera tenido expulsado.

Si ese arbitro fue de fallo en fallo, faltaba el de Hernández Hernández en el Clásico de Liga. El encuentro acabó 2-2 gracias a las decisiones del árbitro canario, que dio por válido el segundo gol en una clamorosa falta de Luis Suárez (que hasta se la indicó su cuarto árbitro) y no pitó un penalti de Jordi Alba a Marcelo ante el que no hacían falta ni repeticiones. Con VAR, un 2-2 debió ser 1-3 si el Real Madrid hubiera anotado ese penalti.

No fueron los únicos arbitrajes fallidos contra los blancos en el Camp Nou. En 2016, recién llegado Zidane, el técnico francés sabía cómo jugaba el Real Madrid en Barcelona. En un Clásico que ganó por 1-2, se anuló un gol legal a Bale (aún no sabemos la razón por la que no se dio validez el tanto) y se expulsó a Sergio Ramos (el Madrid remontó con 10 jugadores).

Estos son los ejemplos más claros en los últimos años, pero tampoco se olvidan los tiempos difíciles de Mourinho, en los que se iba a expulsión por partido. Recordado fue el encuentro de vuelta de semifinales de Champions en 2011, con el gol anulado a Higuaín, aunque eso depende de la UEFA, o la vuelta de cuartos de Copa del Rey 2012, con Fernando Teixeira Vitienes impidiendo que el Real Madrid llegara a semifinales. Este domingo, el árbitro será Martínez Munuera, aunque sus errores graves (penaltis, expulsiones o fueras de juego) podrán ser revisados por el videoarbitraje, en el que estará dirigiéndolo Hernández Hernández.