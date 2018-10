Real Madrid – Viktoria Plzen: Hora y dónde ver el partido de Champions League

El Real Madrid recibe al conjunto checo este martes 23 de octubre a las 21:00 horas. Los blancos están obligados a ganar, tras un mes sin hacerlo

El Real Madrid se mide al Viktoria Plzen en la tercera jornada del grupo G de la UEFA Champions League. El martes, a las 21:00 horas, el Santiago Bernabéu acoge un encuentro vital para los blancos, debido a la crisis profunda de resultados en la que se encuentra sumido el conjunto madridista. Faltos de gol y con considerables y determinantes errores en defensa, los de Julen Lopetegui necesitan reencontrarse con la victoria un mes después.

Y es que el conjunto blanco no gana desde el 22 de septiembre. Un mes y un día habrán pasado en el momento del partido desde la última vez que los blancos salieron victoriosos. Precisamente, fue en su feudo, frente al Espanyol y por la mínima. Desde entonces, los madridistas no han vuelto a sacar tres puntos. Cinco encuentros desde entonces que se saldan con cuatro derrotas y un empate. Una crisis que ha dejado a Julen Lopetegui al borde del despido, una situación que se revisará tras el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou, si no se precipita ante los checos.

Frente al Plzen, el Real Madrid necesita la victoria ya no sólo por orgullo, sino para no complicarse su futuro en su competición fetiche. Tras la victoria ante la Roma que fue el punto álgido de la propuesta de Lopetegui hasta la fecha, la derrota frente al CSKA de Moscú hace que los blancos no puedan permitirse un sólo fallo frente al líder de la liga checa.

Para el encuentro se espera que Lopetegui no se la juegue y saque a sus mejores hombres. Con Marcelo, Isco y Bale ya recuperados, el técnico formaría con ellos de inicio, con la única duda de si hará un hueco de inicio a Dani Ceballos en la medular. El que debería volver también al once sería Keylor, que en los dos anteriores partidos de Liga de Campeones fue de la partida.

El Plzen, por su parte, llega necesitado de puntos en la máxima competición. Cuentan sólo con uno, sacado tras empatar en la primera jornada ante el conjunto moscovita. En principio, son la cenicienta del grupo, pero después de caer ante la Roma por 5-0, esperan poder aprovecharse de la mala situación que vive el Real Madrid para darles un susto.

El partido dará comienzo a las 21:00 horas. El colegiado israelí Oren Grinfeld será el encargado de pitar el encuentro entre españoles y checos, siendo la primera vez que arbitra a ambos conjuntos. El duelo podrá verse por televisión en Movistar Liga de Campeones,disponible en Movistar+ y Orange; mientras que en la web de OKDIARIO se podrá seguirse a través de la retransimisión en directo online.