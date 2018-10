Bale se entrena con el grupo y apunta al Levante

Bale se ha entrenado con normalidad y ha completado el entrenamiento, a dos días del partido contra el Levante

Gareth Bale parece listo para enfrentarse al Levante este fin de semana. El Real Madrid recibe al cuadro granota el sábado a las 13 horas en el Santiago Bernabéu, con la novedad del internacional galés. Bale, que viajó con su selección pero no disputó ningún minuto, ha completado la sesión de entrenamiento de este jueves y apunta al encuentro liguero correspondiente a la jornada nueve de la Liga Santander.

El expreso de Cardiff se tuvo que retirar del último encuentro, en Mendizorroza frente al Alavés, por culpa de unas molestias que le obligaron a pedir el cambio para dejar su puesto a Vinicius. La sustitución hizo saltar todas las alarmas en el club, puesto que ya se había marchado en el derbi por problemas musculares que le impidieron jugar en Champions contra el CSKA en Moscú.

Posteriormente acudió a la llamada de Gales con la intención de tener minutos, a pesar de haberse retirado lesionado en Vitoria. Su viaje no gustó en el Madrid puesto que no estaba en condiciones de jugar. En la rueda de prensa previa al partido contra España, Ryan Giggs, seleccionador galés, confirmó que no jugaría el amistoso aunque confiaba en que sí pudiera hacerlo contra Irlanda. Finalmente, tras hacerle las pertinentes pruebas médicas, Bale regresó a Madrid para recuperarse.

Ahora, a dos días del próximo partido, se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros por lo que estará disponible para Lopetegui de cara a intentar sumar los tres puntos contra el Levante de un Borja Mayoral, que no podrá jugar debido a la cláusula del miedo que pusieron en el acuerdo de la cesión.