Modric: “Mi relación con Cristiano es excelente, hablamos y nos mandamos mensajes”

Luka Modric asegura en la entrevista con 'France Football' que nunca jugará con Leo Messi

Luka Modric se ha sincerado en una entrevista con France Football, revista que otorga el Balón de Oro –premio al que el croata es favorito–. En la misma, el centrocampista del Real Madrid habla sobre cómo es su relación con Cristiano Ronaldo ahora que ya no comparten vestuario, la cual ha definido como “excelente”. También explica que nunca jugará junto a Leo Messi.

Guerra de los Balcanes

“Sí, era la guerra, y una de las mejores maneras de escapar, de alejarse de todo eso, era jugar al fútbol. Yo encontré a mis amigos jugando a la pelota. Poco a poco, fui aprendiendo de forma más estructurada en el centro de Formación de Zadar. Creo que quise ser futbolista profesional desde mi nacimiento, o casi. El fútbol siempre ha estado omnipresente. El fútbol es realmente mi primer amor. De niño soñé con el éxito, pero mi primer deseo real era jugar algún día para la selección croata”.

Sueño de jugar con Croacia

“Porque mi país acababa de conseguir su independencia y tenía un significado muy fuerte. Un poco más tarde, se celebró el Mundial de 1998, en Francia. Tenía entonces 12 años y mis ídolos de la selección llegaron a semifinales. Quería parecerme a ellos”.

¿Ha cambiado su relación con el fútbol?

“No, en realidad no. O muy poco. Tengo el mismo placer que cuando empecé. La visión del fútbol que tenía de niño es la que tengo”.

Partidos más destacados

“Citaría tres momentos: primero, contra la Juventus (4-1), hace un año y medio, en la final de la Champions. También recuerdo un partido del año pasado contra el Barça, 3-1 en la Supercopa. Y el partido del Mundial contra Argentina, 3-0. Son partidos que me han traído un particular disfrute. ¡Estaba en el campo!”.

¿Es coincidencia que estos tres partidos fueran ante grandes rivales?

“No, por supuesto. Cuanto más decisivo sea el partido, el riesgo sea más grande, más placer me da”.

¿Con qué futbolistas le hubiera gustado jugar?

“Primero, con Boban, mi ídolo de la selección. Luego, con Zidane, que tuve la suerte de tener como entrenador y con quien hemos vivido los momentos más bellos de la historia el Real Madrid, destacando estas tres últimas Champions. A veces, Zidane se ponía a jugar con nosotros y era impresionante ver su elegancia. Me hubiera encantado ser su compañero de equipo. Y el tercero es Ronaldo Nazario”.

¿Y Messi?

“(Risas) Juego contra él, no con él. Evidentemente, Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no jugaré nunca con él”.

Relación con Cristiano

“Excelente. Pasamos seis años maravillosos en Madrid, en los que desarrollamos amistad y respeto mutuo. Ahora él se ha ido y nos mantenemos en contacto, enviándonos mensajes. Y aunque alguna gente está tratando de decir que no es así, puedo decir que seguimos manteniendo buenas relaciones”.

Cinco jugadores que merecen el Balón de Oro

“Para mí, Varane, Griezmann, Mbappé, Cristiano y Messi”.

Tres franceses en la lista

“Como 2018 es año de Mundial hay que tenerlo en cuenta, naturalmente. Varane tuvo una temporada fantástica con el Madrid, ganando la tercera Champions y mostrando un impresionante nivel de juego. Durante el Mundial fue el mejor defensa de la competición, con los croatas, claro. Mbappé es un talento extraordinario, una maravillosa promesa para el futuro pero que ahora tiene un grandísimo nivel. Recuerdo que mi compañero de selección Subasic me dijo una vez: ‘Hay un jugador joven en Mónaco que será uno de los mejores del mundo’. Ya me hablaba de Mbappé cuando no era conocido. Estoy seguro de que progresará. Y por supuesto hablaría de Griezmann. De los tres franceses es el que pondría antes por lo que logró este año”.