Hazard: “El Chelsea no me dejó irme en verano y lo acepté”

Hazard ha vuelto a hablar sobre su salida del Chelsea en una entrevista concedida a 'Telefoot' Ha dejado claro por primera vez que intentó salir del conjunto inglés este verano

No hay día que pase sin que Eden Hazard habla sobre su salida del Chelsea rumbo al Real Madrid. Horas después de dejar claro que sería “feliz” si ficha por el conjunto blanco, la estrella belga ha hablado por primera vez sobre lo que sucedió este verano dejando claro que intentó salir del Chelsea pero que el club no le dejó.

“El Chelsea fue claro conmigo. No podía irme del club. Y lo acepté. De todos modos… me quedase o me fuese, iba a ser feliz. No lamento esa decisión en absoluto”, comentó sobre la decisión que tomó este verano de quedarse en el Chelsea a pesar de que el Real Madrid andaba detrás del futbolista y él quería llegar al Bernabéu.

Ante el posible traspaso, el Chelsea se puso duro y Hazard se quedó por lealtad al equipo según explicó en el medio francés. “Cuando se toman las decisiones puedes enfadarte y, a menudo, tienes la última palabra. Pero yo nunca intentaré chocar con el club. El Chelsea me ha dado mucho. Salí de Lille de buenas maneras y quiero hacer lo mismo aquí”, confirmó.

Así que el fichaje no se hizo el pasado verano, pero todo hace indicar que, vistas las palabras del futbolista, en los próximos meses se podría llegar a un acuerdo entre clubes. Para el mercado de invierno no es una posibilidad según comentó el atacante pero parece que Hazard acabará vistiendo de blanco antes de que expire su contrato en el año 2020.