Inda: “Conte y Laudrup se han ofrecido al Real Madrid”

La situación de Julen Lopetegui es delicada y empiezan a llegar ofrecimientos a Concha Espina Conte y Laudrup mostraron su predisposición a entrenar al Real Madrid a través de intermediarios

El Real Madrid no levanta cabeza y en Concha Espina empieza a preocupar la situación del equipo, que lleva cuatro partidos sin ganar y tres de esos encuentros se han saldado con derrota. Para más inri, el Real Madrid acusa una falta de gol tremenda y Julen Lopetegui no encuentra soluciones. El horizonte no es muy halagüeño, pero es momento para que el entrenador vasco demuestre por qué está sentado en el banquillo blanco y dé con la clave para cambiar radicalmente la cara a su equipo.

En los despachos del Santiago Bernabéu, de momento, mantienen la calma y la confianza en Lopetegui, pero son perfectamente conscientes de que la situación del técnico es bastante delicada. El de Asteasu está en el alambre, y los entrenadores que están sin equipo lo saben… De hecho, dos de ellos ya se han ofrecido para dirigir al Real Madrid si Lopetegui acaba siendo destituido.

“Cuando hay desgracias en los equipos, los representantes aparecen”, anunció en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Uno es Antonio Conte, aunque las referencias que llegan del Chelsea son malas, y el segundo es Laudrup”, siguió el director de OKDIARIO.

La semana pasada, tras la derrota del conjunto merengue ante el CSKA Moscú en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League y antes de que el Real Madrid cayera ante el Alavés en Liga, llegaron dos ofrecimientos al Santiago Bernabéu: Antonio Conte y Michael Laudrup. Ambos ya sonaron en verano cuando el club buscaba relevo para Zidane, pero la cúpula apostó por Lopetegui, que había hecho un gran trabajo con la Selección.

Calma tensa

Ahora, el italiano y el danés saben que el entrenador vasco está en una situación complicada y se han posicionado. No han llamado directamente ellos a Concha Espina, sino que los ofrecimientos han sido a través de intermediarios. Lo importante es que el Real Madrid ya sabe la máxima predisposición de ambos entrenadores para suplir a Lopetegui si el equipo no levanta cabeza y el técnico blanco es cesado.

En estos momentos, en la planta noble prefieren esperar y dar un voto de confianza a Lopetegui. El parón internacional puede servir para ir recuperando jugadores y para que el vasco resetee la mente en cierto sentido y encuentro soluciones a la grave crisis de juego y resultados del Real Madrid. De no ser así, su puesto sí correrá peligro, y los entrenadores en paro lo saben y empiezan a ofrecerse…