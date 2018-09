Inda: “El caso Vinicius genera tensión entre Lopetegui y la cúpula”

La directiva del Real Madrid no entiende que Vinicius no tenga minutos Creen que o Julen le está protegiendo o no quiere alterar el ecosistema del vestuario

El Real Madrid ha arrancado la temporada de manera notable. El equipo va asimilando las ideas de Julen Lopetegui y, pese a que pueda faltar algo de mordiente arriba, está sacando los partidos y desplegando un buen fútbol. En Concha Espina están satisfechos por cómo el equipo ha sabido sobreponerse a la marcha de Cristiano Ronaldo, pero hay cosas del entrenador vasco que no terminan de convencer a la cúpula. De hecho, ya se han producido las primeras desavenencias entre la directiva y el técnico merengue por un motivo: el caso Vinicius. De ello informó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “El único lunar que hay en la trayectoria de Lopetegui es el tema Vinicius. Va a León y no le lisiaron de milagro. El riesgo de lesión jugando en Segunda B aumenta. Esto genera tensión con la cúpula del Real Madrid. No se le cedió porque hay miedo a que se lesione Bale”, afirmó el director de OKDIARIO. Y es que en Concha Espina están convencidos de que “Vinicius está para tener minutos ya” y no entienden por qué todavía no se ha estrenado de manera oficial con el primer equipo. Esta era una semana propicia para ello, pues hay tres partidos en apenas siete días, pero no debutó ante el Espanyol y frente al Sevilla parece complicado que lo haga. Éste ha sido el primer motivo de desavenencia entre Julen Lopetegui y la cúpula del club, que cree que o el técnico le está protegiendo o no quiere romper el ecosistema del vestuario. En el debut liguero contra el Getafe le convocó pero no le hizo jugar y en los cuatro partidos siguientes le ha dejado fuera de la convocatoria para que juegue con el Castilla, con el que ha cuajado grandes actuaciones. Su descarte en el duelo del pasado sábado ante el Espanyol y posterior convocatoria con el filial parece que no ha sentado bien en la cúpula del club.