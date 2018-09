Este Real Madrid escribe la historia

El Real Madrid vuelve a dominar el fútbol mundial tras los premios The Best y confirma que este equipo pasará a la historia del fútbol

“Este Real Madrid ha marcado época. Es evidente. El futuro nos lo tenemos que ganar, pero el pasado ya se lo ganó”. Julen Lopetegui fue claro este viernes en rueda de prensa. Después del éxito madridista en los premios ‘The Best’, el entrenador blanco comentó una obviedad: este Real Madrid es un equipo que pasará a la historia del fútbol.

Cuatro Copas de Europas en cinco años, las últimas tres consecutivas, los últimos años sus jugadores ganando todos los premios individuales, multitud de reconocimientos… Este Real Madrid pasará a la historia del fútbol como aquél que hizo posible lo que parecía imposible en el fútbol moderno.

Con la gala de los Premios The Best de este lunes, el club blanco confirmó su dominio en este deporte en el último lustro, cuando comenzó con la Décima Copa de Europa en 2014. Desde entonces una autoridad que no solo se ve en el césped, lo más relevante de todos, sino también en galas y premios colectivos e individuales, aquellos que dan los profesionales del fútbol.

Un lustro mandando con claridad

El Real Madrid lleva prácticamente a la unanimidad y lo hace entre los integrantes de este deporte, capitanes, seleccionadores y jugadores de todo el mundo. En primer lugar, un jugador del Madrid lleva ganando el premio desde que se creó en 2016 (Cristiano Ronaldo dos veces y Luka Modric esta última ocasión), un trofeo que votan, además de periodistas y aficionados, todos los entrenadores y capitanes de las selecciones FIFA.

Pero, además del premio individual por excelencia, el Real Madrid manda de forma holgada en el once FIFPro, que eligen exclusivamente los jugadores de todos los rincones del mundo. Cuando los futbolistas se ponen a votar eligen a sus ‘colegas’ madridistas.

En 2018, en el mejor once del mundo coincidieron cuatro madridistas, Marcelo, Sergio Ramos, Varane y Luka Modric, al que habría que sumar a Cristiano Ronaldo (cinco) porque su presencia en ese equipo ideal se debe a lo realizado en el Real Madrid. Esa cifra tan alta, prácticamente medio equipo, no es casualidad. Al contrario, es la continuación de años de dominio absoluto.

El año pasado, en 2017, el Real Madrid también colocó a cinco jugadores en el once FIFPro: Marcelo, Sergio Ramos, Kroos, Modric y Cristiano Ronaldo. En 2016 fueron cinco (exactamente los mismos que en 2017) y en 2015 fueron cuatro (Marcelo, Sergio Ramos, Modric y Cristiano). En 2014, año en el que comenzó esta dinastía, el Madrid metió también a cuatro en este once de lujo: Sergio Ramos, Kroos (mitad de temporada con el Bayern), Di María y Cristiano Ronaldo.

Estos premios suponen otro ejemplo más de que el mundo del fútbol, aquellos que viven cada día en este deporte, reconoce el poderío del Real Madrid en este último lustro. Contrasta ello con las idea sectarias de algunos personajes también relevantes del mundo del fútbol, que tiene como mayor ejemplo a Xavi Hernández.

El centrocampista catalán, adalid del fútbol de hace una década del Barcelona, mantuvo siempre que este Madrid, a pesar de ganar más de lo que lo hizo su Barça (en lo que a títulos relevante se refiere), no pasará a la historia del fútbol. Los hechos, premios y títulos vuelven a quitar la razón al exjugador del Barça, ahora embajador de Qatar.