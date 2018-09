Inda: “El Madrid tiene 300 millones guardados para fichar a Neymar”

El Real Madrid, además de tener 190 millones de euros de saldo de tesorería, tiene presupuestados otros 115 para acometer el traspaso de Neymar el próximo verano.

El Real Madrid sigue obsesionado con Neymar. En Concha Espina saben perfectamente lo difícil que es quitarle al PSG a su gran estrella, pero también son perfectamente conscientes de que el crack brasileño no está del todo feliz en París. La liga francesa está varios escalones por debajo de la española en cuanto a nivel futbolístico en sí y también en lo que se refiere al marketing, al escaparate. Y Neymar siempre ha visto con buenos ojos vestir de blanco, pero no será tarea fácil.

En el caso de que Neymar se pusiera a tiro, el Real Madrid está más que preparado para acometer su fichaje. En los despachos del Santiago Bernabéu trabajan en esa hipótesis y las cuentas salen de sobra. El saldo de tesorería de la entidad merengue está en 190 millones de euros, 12,1 millones de euros superior al del año anterior, y el club tiene presupuestados otros 115 kilos, los que obtuvo a cambio del traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Es decir, en Concha Espina “tienen bien guardados algo más de 300 millones de euros” para intentar fichar a Neymar el próximo verano.

De ello informó Eduardo Inda, en exclusiva, en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Este dinero lo van a guardar para intentar el fichaje de Neymar la próxima temporada”, dijo el director de OKDIARIO.

El carioca tiene contrato hasta 2022 con el PSG, pero año tras año aparecen rumores sobre su posible llegada al Real Madrid y sería demasiado atrevido asegurar que Neymar va a cumplir esos cuatro año más de vinculación con la entidad parisina. Resulta complicado de creer, pues si ex del Barcelona quiere ser Balón de Oro probablemente tenga que marcharse y jugar de nuevo en una de las grandes ligas del continente, y la francesa no lo es.

El sueño del Real Madrid es vestir de blanco al brasileño, pero no se antoja algo sencillo. De hecho, todo va a depender de si el jeque dueño del PSG da su brazo a torcer y acepta negociar por él o no. Para que ello ocurra, Neymar tendría que presionar para salir. Deberá alegar que no es feliz y que necesita nuevos retos fuera de París. Sin embargo, de sobra es conocido cómo se las gastan los jeque. Si Al Khelaifi, presidente del PSG, y Tamim bin Hamad Al-Thani, propietario y emir de Qatar, no entran en razón y le obligan a quedarse, Neymar no saldrá del PSG así como así. Y el problema es que si el Real Madrid flirtea con el carioca el club galo puede intentar vengarse…