Julen Lopetegui: “El Girona-Barça en Miami no beneficia a la igualdad de la Liga”

Julen Lopetegui analizó en rueda de prensa el partido ante el Athletic en San Mamés y criticó que el Girona - Barça se juegue fuera de Montilivi

Tras el parón por selecciones, el Real Madrid regresó al trabajo y Julen Lopetegui compareció en rueda de prensa para analizar el difícil encuentro de este sábado ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés (20:45h), así como toda la actualidad del club blanco.

¿Cómo se recupera el tras el parón?

“Es lo que toca, cuando hay selecciones llegan los jugadores cuando llegan. Tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos para centrarnos y meternos de lleno en la Liga que es lo que toca. En un partido tremendo, bonito, exigente y precioso contra un rival que nos espera y tenemos que meternos en esa dinámica ya y saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo”.

¿El once en Bilbao sería el mismo sin el partido ante la Roma?

“No te puedo contestar. Existe el partido de la Roma, pero en nuestra cabeza sólo existe el partido ante el Athletic.

¿Adultera la Liga que se juega el Girona-Barça en Miami?

“Me manifesté ya. No soy partidario de que ocurra. Todos debemos jugar en los mismos campos, eso no beneficia a la igualdad de la Liga”.

¿Quiénes son sus titulares indiscutibles?

“Claro que los hay, hay 24 titulares indiscutibles. Cualquiera puede ser titular. Siempre buscaremos la mejor soluciones para cada partido. Es evidente que habrá jugadores que juegan más y otros menos. Tengo una plantilla equilibrada y en una temporada larga y exigente todos tienen que estar preparados”.

¿Cómo ha vuelto Bale?

“Ha vuelto fenomenal, sin ningún problema. Ha tenido tiempo para recuperar y está bien. Respecto a los premios, no me gustan demasiado. El mejor premio de un gol es poder celebrarlo con sus compañeros. Si tengo que elegir cualquier premio, que se lo den a mis jugadores siempre”.

¿Qué espera del Athletic?

“Esperamos una versión muy muy buena del Athletic, que nos obligará a hacer un grandisimo partido para competir con ellos. Seguro que han preparado muy bien el partido, han recuperado jugadores y nos obligarán a hacer un gran partido y vamos con esa intención”.

Dominio del Madrid en la selección, ¿se siente responsable?

“Hay que desvincular un equipo de otro. Nosotros tomaremos las decisiones en base a lo que sintamos y veamos. Lógicamente el seleccionador hará lo mismo. No tiene que ver una cosa con la otra”.

¿Le sorprende el inicio de temporada de Benzema?

“Sorprenderme no, porque lo considero un gran futbolista, que está en plenitud de edad y condiciones y lo que queremos es que continúe en esa línea e incluso la mejore. Y la responsabilidad es para los jugadores, que son los que hacen las cosas. El mérito es indiscutiblemente del jugador”.

¿Le parece buena noticia que Zidane quiera volver a entrenar?

“Sin ninguna duda. Es una decisión personal de cada uno, permanece al ámbito privado. Es un gran entrenador y todo el mundo se alegra de que los grandes entrenadores quieran entrenar”.

¿Van a tener en cuenta lo que hacen los jugadores en los parones por selecciones?

“No solo tenemos jugadores de la selección española, sino de muchos sitios. Para nosotros son exactamente iguales. A partir de ahí tratamos de analizar cómo están, que partidos tenemos y que decisiones tomamos. Solo pensamos en el Real Madrid”.

España jugó con seis madridistas, ¿es un premio o le da miedo por lesiones?

“Ni una cosa ni la otra. Son decisiones que pertenecen al ámbito del seleccionador y que hay que respetarlas y aplaudirlas, porque además estuvieron muy bien. Nosotros tomaremos a las que nos competen aquí. Siempre que nuestros jugadores estén felices nos alegra. Cruzamos los dedos para que lleguen sanos, como así ha sido”.

Borja Mayoral dijo que se sintió “engañado”

“No he oído esa palabra. Lo que he leído es que unas semanas antes entendía que se iba a quedar, como así era, pero después vino la opción de Mariano y era una situación diferente. La palabra engañado no lo dijo, que es muy diferente. No es lo mismo un guardameta a que te la meta un guarda”.

Condición física y mental del equipo

“Los jugadores han tenido un parón, unos han tenido mejor resultados que otros, pero aquí ya nos ponemos la camiseta del Madrid y estamos todos centrados. Emocionalmente están bien y equilibrados, pensando ya en la exigencia que viene”.

Marco Asensio y su partido con España

“Marco juega con mucha movilidad aquí. En la derecha, en la izquierda… Tiene un gran disparo, que es una de sus grandes condiciones”.

El rumor del fichaje de Héctor Herrera

“Es una invención. Fui a Oporto con mi familia y no vi a Héctor. No opino porque no estuve con él, no es cierto”.

La situación de Ceballos

“Dani ha venido muy bien preparado en pretemproada, ha entrenado bien, ha llegado en muy buenas condiciones y eso le hace vivir un inicio de temporada bueno. El trabajo tiene premio. Ahora hay que dar continuidad a todo ello. El Real Madrid, como la élite, es muy exigente. Uno tiene que mirar todo lo que tiene que hacer más que lo que ha hecho”.