Primer examen a Courtois

Courtois será titular en su primera prueba de fuego en San Mamés, donde al Real Madrid le espera el primer gran partido de la temporada

Acabadas las fechas de selecciones, el fútbol de clubes vuelve a escena. Tras dos semanas de parón, el balón vuelve a rodar en la Liga y ahí el Real Madrid regresa con uno de los encuentros más difíciles de la temporada. Los blancos, colíderes en liga tras sus primeras tres victorias, visitan este sábado (20:45 horas) San Mamés.

Y allí jugará Thibaut Courtois. El portero belga, que ya jugó de inicio en el último partido de Liga ante el Leganés, repetirá titularidad y será un claro mensaje de apoyo y preferencia de Julen Lopetegui, que siempre ha mantenido que tiene una idea de como quiere que sea la gestión de la portería aunque nunca ha llegado a desvelarla.

La titularidad de Courtois en Bilbao tiene un componente muy significativo ya que el partido es de máxima exigencia, uno de los encuentros señalados del calendario, y se considera que el meta belga encaja mejor para enfrentarse al Athletic Club, que amenaza con un juego directo y rápido, con balones bombeados al área y un asedio aéreo, un tipo de fútbol en el que Courtois destaca más que Keylor Navas.

Keylor, a la espera

El costarricense, por su parte, seguirá a la espera. Navas no fue con su selección para seguir siendo titular en el Real Madrid, pero aún con esa circunstancia Lopetegui le mandó al banquillo ante el Leganés. Tal y como contó OKDIARIO, Keylor no quiere jugar únicamente la Copa del Rey y si no es titular en Liga o Champions pedirá salir en el mercado de invierno.

Tras este cambio en la decisión del portero titular (Navas jugó la Supercopa de Europa y los dos primeros partidos de Liga), el entorno del portero ‘tico’ está a la espera de las decisiones de Lopetegui, así como de los posibles fallos que pudiera cometer Courtois, que a partir de ahora vivirá una exigencia máxima en la portería del Real Madrid ya que en caso de cometer errores también podrán desde varias partes de la afición, seguidores de Keylor principalmente, señalar a la política de fichajes del club blanco.

Sea como fuera, Courtois tiene su primer partido grande este sábado en San Mamés y el belga llegó al Real Madrid precisamente para ello, jugar este tipo de encuentros en los que el Real Madrid comenzará a demostrar si está preparado para ganar la Liga.