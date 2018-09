Modric: “Cristiano me mandó un mensaje de felicitación tras el premio de la UEFA”

Modric jugó como titular con Croacia un amistoso ante Portugal El croata reivindicó su buena relación con Cristiano Ronaldo

Luka Modric fue uno de los principales protagonistas del amistoso que enfrentó a Portugal y a Croacia. El madridista, que jugó como titular ante el combinado luso, volvió a capitanear a su país después de lograr el éxito en Rusia en el pasado Mundial, donde alcanzaron la final.

Tras el duelo, que finalizó con empate a uno, el reciente ganador del Premio al Mejor Jugador de la UEFA desveló que Cristiano sí se puso en contacto con él tras la gala que se celebró en Nyon: “Tengo una buena relación con Cristiano y voy a seguir teniéndola. Los premios individuales son importantes, pero más importantes son los colectivos. Si llegan premios individuales, claro que me siento contento, pero sobre todo quiero los colectivos. Cristiano habló conmigo después del premio de la UEFA, me mandó un mensaje para felicitarme y decirme que espera verme pronto. Como ya he dicho, tenemos una buena relación e, independientemente de lo que diga la gente, vamos a seguir teniéndola”.

Además, sobre su reciente nominación para ganar el premio The Best de la FIFA se mostró contento: “Estoy feliz por estar. Los jugadores y los seleccionadores determinarán quién ganará, ya veremos”.

En el partido, Croacia, reciente finalista del Mundial de Rusia, se adelantó por medio de Ivan Perisic a los 15 minutos, que cazó con precisión un balón rebotado en el área rival. A la media hora, Pepe, con el brazalete de capitán, hizo el 1-1.

El ex del Real Madrid celebró con gol los 100 partidos como internacional, en un choque en el que Portugal no contó con el también ex de los blancos Cristiano Ronaldo. Además, debutaron Sergio Oliveira y Gedson Fernandes.

Una rejuvenecida Portugal dominó en la segunda parte y tuvo la opción de victoria por medio de Mário Rui. Modric llevó el peso croata en el centro del campo con Ivan Rakitic también reservado.