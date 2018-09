Courtois: “El nivel del Real Madrid es más alto que el del Chelsea”

Thibaut Courtois repasó su primer mes en el Real Madrid en un medio de su país. Alabó su impresión en el Santiago Bernabéu y piropeó a Sergio Ramos El guardameta asegura que Ramos es "el mejor defensa del mundo"

Thibaut Courtois ya se encuentra concentrado con la selección belga para el primer encuentro que disputarán los Diablos Rojos de la UEFA Nations League. Este viernes jugarán un amistoso ante Escocia y el próximo martes el encuentro oficial ante Islandia. El cancerbero aprovechó su paso por el combinado nacional para hablar con un medio de su país, el Het Nieuwsblad, sobre sus primeros compases en el Real Madrid.

“El nivel en el Madrid es más alto que en el Chelsea, ya en los entrenamientos se ve”, aseguraba el guardameta tras casi un mes defendiendo el escudo del Real Madrid y que acaba de ser nominado al premio The Best al mejor portero de la pasada temporada. Ha tenido tiempo suficiente para adaptarse al vestuario y al entorno blanco: “Me llevo muy bien con todos. La comunicación con la defensa está yendo muy bien, incluso durante el partido”.

Cabe destacar que el meta debutó el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu, ante su afición, en un partido ante el Leganés que acabó 4-1. Sobre el su impresión con el templo blanco, en comparación con el estadio del Chelsea, Stamford Bridge, afirmó que es “el doble de grande, es una sensación muy diferente”. “Si miras hacia delante, en Madrid sólo ves un muro de gente. Allí puedes ver el cielo o el hotel que hay detrás”, explicaba.

El belga recibió su primer tanto con la camiseta merengue a los 24 minutos de juego. Era el 1-1. Carrillo le engañó para transformar la pena máxima, algo que trastocó a Courtois: “En los primeros minutos contra el Leganés me quedé atónito, pero luego me sentí genial”. No fue lo único que valoró el meta, el cual considera a Sergio Ramos “el mejor defensa del mundo”. “Lo estoy comprobando a diario”, sentenciaba.