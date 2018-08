Pepe Castro: “El Madrid nos ha comunicado que ejercerá su derecho de tanteo por Mariano”

El Sevilla ya busca otro delantero tras conocer que el Madrid fichará a Mariano Díaz

El presidente del Sevilla, José Castro, ha confirmado que Mariano Díaz regresará al Real Madrid este verano porque el club blanco “nos ha comunicado que ejercerá su derecho de tanteo”. “Somos un club ambicioso que trata de hacer adquisiciones ambiciosas. El Madrid tenía una opción de tanteo y sí nos ha dicho que la iba a ejercer, pero el jugador no nos lo ha dicho y estamos a la espera de que conteste porque nos ha dicho una y mil veces que quería jugar en el Sevilla”.

“El Sevilla ha actuado como tiene que actuar. Hemos llegado a un acuerdo con el club francés. El jugador nos decía que sólo jugaría en el Sevilla. La realidad es que el fútbol es fútbol. Tienen un tanteo y lo han ejercido. Nosotros no tenemos que preguntarle al Madrid para nada porque es el Lyon el que lo debía hacer. No pasa nada, seguimos. No me enfado con nadie, es fútbol. No estoy preocupado”, añadió.

Mariano Díaz será el segundo delantero que rechaza al Sevilla, después de que el Valencia se hiciera con Michy Batshuayi, otro de los objetivos del club de Nervión. Castro explicó que ellos habían alcanzado un acuerdo con el Olympique de Lyon para la llegada del canterano blanco a la capital andaluza, pero que el Madrid les ha informado que ejercerán su derecho de tanteo por lo que ya rastrean el mercado en busca de otro refuerzo.

En este sentido, uno de los candidatos es Borja Mayoral. El delantero del Real Madrid ha sonado como posible refuerzo para los de Machín hace unas semanas, pero Castro lo ha descartado y asegura que traerán a otro futbolista para reforzar la punta de ataque: “Es de los muchos jugadores que hemos tratado, pero no hay nada que contentar. Sin duda va a venir otro delantero”.