Thiago se calienta

Cuenta con la confianza de Lopetegui y en el club empiezan a ver con buenos ojos su llegada. El Bayern pide 70 millones, pero el Real Madrid nunca pasaría de 50.

El fichaje de Thiago Alcántara por el Real Madrid se calienta. Desde el club empiezan a ver con buenos ojos la llegada del internacional español, después de varias intentonas del entorno del jugador por acercarle al conjunto madridista. El actual mediocentro del Bayern de Múnich cuenta con el beneplácito de Julen Lopetegui, que confía plenamente en las capacidades del canterano del Barça, tal y como demostró en la Selección.

Se trata de un jugador que gusta y mucho al entrenador del Real Madrid. así lo demostró en los dos años que estuvo como seleccionador, al frente del banquillo de La Roja, donde Thiago se convirtió en un fijo de las convocatorias. Ahora, además, en la directiva blanca empiezan a convencerse de que su fichaje puede ser más que positivo.

El conjunto madridista ha sufrido la marcha de Mateo Kovacic, lo que provoca que el club vaya a acudir a buscar un refuerzo de altura para suplir la ausencia del croata. Ese es al menos el deseo de Lopetegui, que lo dejó bien claro tras el último partido de la gira norteamericana.

Fichaje de impacto

El fichaje de Thiago tendría además un punto de morbo. Cabe recordar que el jugador fue una de las apuestas de Guardiola durante su etapa en el Barcelona, haciéndole debutar con el primer equipo. Ante la falta de continuidad, una vez el actual técnico del City se había marchado, se fue con él al Bayern. Por lo que su llegada al Real Madrid sería cuanto menos impactante.

Pero el conjunto madridista ha dejado bien claro que no está dispuesto a tirar la casa por la ventana en este mercado. El Bayern le declaró transferible, pero no parece por la labor de dejarle salir por menos de 70 millones de euros, un escenario que ni siquiera se plantean en Concha Espina. El club no va a colaborar en la inflación que está sufriendo el mercado, tal y como ha demostrado en los últimos años, por lo que no están dispuestos a superar los 50 millones de euros en caso de abordar el fichaje de Thiago.